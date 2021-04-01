俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的團隊前日宣佈他將在獄中絕食，抗議獄方拒絕為他提供適切治療。納瓦爾尼一名律師上周指他的背痛影響其走路能力，更被獄方剝奪睡眠，使其情況加劇。

每晚被叫醒無覺好瞓

44歲的納瓦爾尼投訴指僅獲發止痛藥，未有獲得適切治療，「我有權看醫生和獲發藥物。他們甚麼都沒有給我。我背部的痛楚已蔓延至腿部，雙腳開始麻痹。不要說笑了。這已經夠讓我困擾。」他去信獄方表示決定絕食，「我宣佈絕食，要求獄方依法讓我獲獄外醫生診治。我很餓，但仍然有兩條腿。我不想失去雙腳。這不公平。」他又指每晚被守衞叫醒八次，獄方並恐嚇其他囚犯，讓他們不敢清潔他床邊的範圍。他又指他拿着聖經躺在床上，至今未收到其他書。

他上周已指因經常搭警車出入法院和長期在犯人欄內歪曲地站立，出現神經根病變，笑言不想與右腳「分離」變成獨腳海盜。當地有醫生周日發起網上聯署，要求當局讓納瓦爾尼獲獄外醫生治療，指如置之不理，最壞情況下他或會失去下肢部份或全部活動能力。

聯邦監獄局同日發聲明指，納瓦爾尼已獲所需治療，獲對待的方式與其他囚犯無異，「組織監管囚犯的程序，是根據現行法例要求執行，對所有囚犯均一視同仁」。聲明亦回應剝奪睡眠的指控，指獄方「嚴格遵守讓所有囚犯獲得連續八小時睡眠的權利」，又指監獄職員每晚巡房並不會影響囚犯休息。

法新社