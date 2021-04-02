歐洲各地去年12月底起陸續開始接種武漢肺炎疫苗，但因疫苗運送延誤等因素，數個月以來進度未如理想，至今只有約10%人口接種最少一劑疫苗。世界衞生組織周三警告歐洲疫苗接種進度「慢得不能接受」，憂疫情再次反彈。

英國截至3月底已有3,100多萬人接種最少一劑疫苗，相當於成年人口的59.1%，但歐盟平均接種率只有13%。歐盟接種疫苗進度不理想的其中一個原因，是阿斯利康疫苗在歐洲的工廠生產延誤，而英國工廠雖然生產正常，但沒有運往歐洲。

世衞歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）周三發聲明，形容目前歐洲接種進度緩慢，促請加快生產及分發疫苗，盡量善用庫存。克魯格強調疫苗是對抗疫情的最佳方法，有助預防感染，否則便要繼續社會防疫措施。

各國防疫措施分歧

世衞歐洲區緊急項目主任尼特贊（Dorit Nitzan）警告，歐洲區武肺單周新症數字在5周前跌穿100萬，但隨着各地放寬防疫措施以及復活節長假開始，加上變種病毒可能傳入，都增加疫情再反彈風險。上周歐洲已錄得約160萬宗武肺新症，尼特贊警告武肺變種的傳播及重症風險都較高。

目前歐洲27個國家實施全面或局部居家封鎖措施，21個國家實施宵禁，但各國對防疫措施的取態開始現分歧，過去兩周23個國家收緊防疫措施，同時有13個國家放寬。世衞促請各國繼續維持防疫措施。

法國是其中一個疫情惡化的國家，要送入深切治療部人數升穿5,000人，近半重症患者是長者。總統馬克龍宣佈周三起部份地區再次實施嚴格居家封鎖措施，以遏止病毒傳播。衞生部長韋朗（Olivier Veran）周四預料在未來7至10天達新一波疫情高峯，醫院負荷料要至4月底才會減輕。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !