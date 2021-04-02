【新增動新聞】不少人會趁4月1日愚人節鬧些無傷大雅的惡作劇，比利時布魯塞爾的愚人節笑話卻演變成警民衝突。當地早前有人在社交網站發文，聲稱布魯塞爾一個公園周四有音樂會派對，不少人信以為真，數以千計居民趁機湧到公園一解鬱悶，卻違反限聚令，引來警方清場。雙方一度爆發衝突，警方施放催淚彈及水炮，連同警員在內最少5人受傷、4人被捕。

參加者：受夠防疫措施 「只想把握青春」

比利時3月起有人在社交網站流傳消息，宣稱4月1日布魯塞爾坎布爾之森公園（Bois de la Cambre）會舉行大型派對，屆時會有「8個舞台、100名DJ」娛賓，且不設防疫守則。儘管發文者早已澄清「派對」是惡作劇，市政府亦表明沒有批准派對，但大批市民乾脆將錯就錯，趁機不顧疫情限聚令到公園狂歡一番。

坎布爾之森公園周四下午開始有人聚集，不少人唱歌跳舞，表現興奮，估計高峯時現場有2,000人。有參加派對的學生表示，人們都對防疫措施感到沮喪，「我還有兩星期便18歲了，我們只想把握青春，我們也有生活，想好好享受」。另一名派對參加者表示，他已受夠防疫措施，形容措施太過份。

騎警出動趕人

比利時目前正實施限聚措施，戶外活動最多只准4人聚集。布魯塞爾警方下午約5時開始介入清場，但大批聚集人士不願離開，並高呼「自由」口號，雙方迅速發生衝突，有人向警員擲水樽和雜物，並焚燒公園的樹木，警方則施放胡椒噴霧、催淚彈及水炮，並出動騎警驅趕群眾。

布魯塞爾市長克洛斯（Philippe Close）表示，他理解人們想外出，但不能接受像周四般的聚集，因此下令清場。警方表示正調查惡作劇源頭。

英國廣播公司/比利時《布魯塞爾時報》

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