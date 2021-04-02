（北美通訊）寫作這項技能易學難精，加拿大港產創業家劉雅倫創辦的Wattpad，助無數人達成了作家夢。如果你想開展寫作生涯，了解不同的閱讀平台絕對能幫助你找到定位。有些英文網站如fanficion.net和Quotev，為用戶提供討論原創作品的平台。而以下6個英文網站可以幫助業餘作家增加曝光度，甚至把作品成書。

1.Wattpad

Wattpad可算是fanfiction.net的升級版，用戶可選擇既定的題材寫作，也可以修改過去已經發佈的文章或章節，還可以與讀者以私訊溝通。另外，作者可以在短篇小說中加插標籤，來吸引喜愛相關題材的讀者，也助讀者了解故事內容。如果純粹喜歡閱讀，讀者可以訂閱電郵通知新出版文章，也可以把文章加到閱讀清單上，評論或投票。

2.Medium

較多香港人使用的Medium，較像一個社交平台，作者可以在各種題目中分享想法，包括科技﹑商業﹑政治甚至人生。網站內匯集了不少名家，提供獨特觀點。Medium的本質是建立於不同思想家的參與，希望把高質素的文章及不同觀點集合起來。與社交媒體平台不同的是，Medium鼓勵不同角度思考及意見，而不是單靠點擊率或贊助內容取得注目。

3.Inkitt

Inkitt依靠讀者供稿，網站與Goodreads相似，但沒有投票機制反映故事受歡迎程度。如果故事有足夠讀者支持，Inkitt會提供資源斥資出版成書，但作家不可自行決定封面設計。

4.Commaful

Commaful歷史較短，作品種類有限，但網站內有很多不同類型分頁，讓網民發佈作品，如「詩歌」和「幻想小說」等標籤。該網站也使用華麗的視覺效果，令故事栩栩如生，靈活呈現給讀者。此外，網站會舉辦各種比賽，增加作者與讀者之間的互動。

5.Archive of Our Own (AO3)

AO3像一個巨型圖書館，沒有太多花巧的設計，但有詳細的搜索系統，讀者可以準確地找到感興趣的內容，但對於新晉的小說作者來說，很難取得讀者注意。

6.Getunderlined

如果你想開始寫作但無從入手，Getunderlined可能是最佳起點。網站提供小測驗及寫作提示，刺激你的思緒，提供不同靈感，避免在寫作途中靈感乾涸。

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