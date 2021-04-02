美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）去年被白人警察跪頸致死案，周四繼續審理。急救員作供指，他當天到場時，弗洛伊德已經死亡，但被告警員仍然跪在他頸上。弗洛伊德女友亦在庭上指，男友因為慢性痛症而服食止痛藥成癮，亦曾因過量濫用止痛藥而入院。

明尼亞波利斯市的前白人警員沙文（Derek Chauvin）被控謀殺46歲黑人弗洛伊德，審訊在周四踏入第四天。急救員史密斯（Derek Smith）作供時表示，他和另一名急救員布拉溫德（Seth Bravinder）到達時，沙文和其他警察仍然跪在弗洛伊德身上，他當時檢查弗洛伊德的頸動脈，卻發現已沒有脈搏。

史密斯說：「我沒有感覺到任何脈搏，即是說，我認為他已經死了。」他在救護車上嘗試利用胸部按壓和除顫器救醒他，最終也徒勞無功。布拉溫德作供時亦表示，弗洛伊德當時已「沒有反應，我沒有看到他郁動或呼吸」。

沙文執勤當天的當值上司普萊格（David Pleoger）作供時，被檢控官問到警方使用武力的問題。他表示︰「當弗洛伊德不再作出任何反抗時，警員應該停止他們的遏制。」普萊格目前已退休。

女友承認與男友俱止痛藥成癮

與弗洛伊德交往3年的女友羅斯（Courteney Ross）周四亦有作供，說到二人初次見面的情況時她不禁落淚，他們在一間無家者庇護中心相遇，弗洛伊德在該處任職保安，她則去探望她其中一名兒子的父親，弗洛伊德見她表情悲傷，逐上前詢問他是否可跟她一起祈禱。羅斯說︰「這件事很窩心。我對上帝本已失去信念。」

羅斯承認，她和弗洛伊德都因為長期痛症，對鴉片類止痛藥上癮，「我是頸痛，他是背痛，我們都上癮了，並努力嘗試去戒癮，很多次。」羅斯說，他們有止痛藥處方，但有時也從黑市購買止痛藥，弗洛伊德曾在2020年3月因為服藥過量而要入院數天，卻在他死前兩周又再次用藥。

羅斯作供後，弗洛伊德家人的代表律師克魯普（Ben Crump）發聲明指，辯方企圖把弗洛伊德的死因歸咎於於他體內的止痛藥芬太尼（Fentanyl）。聲明指 ：「我們想要提醒全世界，大家都在錄影片段看到他的死亡，弗洛伊德本來好好地在走路、說話、大笑、呼吸，直至沙文跪在他頸上，阻止了他呼吸、終結他的生命。」

死者被指用偽鈔而遭跪頸制伏

弗洛伊德命案發生在去年5月25日，沙文當時指弗洛伊德使用偽鈔，把他制服，用膝頭跪在他頸上逾9分鐘，弗洛伊德多次困難地說着「我無法呼吸」，過程由警方隨身攝錄機拍下。弗洛伊德死亡後掀起美國各地甚至世界多個主要城市都有示威，抗議美國警察濫用暴力以及種族歧視，甚至出現警民衝突。

案件在保安嚴密的明尼亞波利斯法院審理，陪審團成員是9女5男。控方尋求證明是沙文的行動導致弗洛伊德死亡，辯方則指是弗洛伊德是因為使用非法藥物及潛在健康狀況而死亡。45歲的沙文如果被控二級謀殺罪成，最高可被判監40年。其餘三名涉案警察則將於今年底分別上庭受審。

法新社

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