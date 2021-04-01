正當各國各種武漢肺炎疫苗爭相應市，標榜「一劑過」的美國疫苗商強生（Johnson & Johnson’s）前日證實，其中一間生產夥伴搞錯疫苗成份，約1,500萬劑原定下月出廠疫苗報銷；據知涉事生產商兼造阿斯利康（AZ）疫苗，但品質監控和員工水平多次受當局質疑。

前日強生發聲明承認，為其品牌生產疫苗的Emergent Biosolutions有人為失誤，位於馬里蘭州巴爾的摩市廠房工人，2月底「意外混用」一批不符質量標準、未獲授權使用的原料藥；到強生職員抽檢發現問題時，已有1,500萬劑原定本月底交付的疫苗受污染。該廠同時負責生產仍待美國批核的阿斯利康製作疫苗，相信工友是搞混了兩者成份。強生強調問題產品未達填充和精工階段，已扣起報銷，並已加派「自己人」和增設更多精細關卡監察該廠生產過程。

強生發現出錯後，通知食品及藥物管理局（FDA），局方派員到巴爾摩調查期間一度暫停生產；報道刊出後，FDA回應收到通知，不願多評，但聯邦官員同意失誤屬人為。美國共訂購1億劑強生疫苗，目標5月底交貨；其中下周交付美國各州的疫苗不受影響，因該批疫苗產自荷蘭，已獲聯邦政府批核。

復必泰100%防南非變種

以「一劑過」為賣點、可存於普通雪櫃的強生疫苗，2、3月先後獲美國、歐盟及世衞批准作緊急使用。疫苗委託10間公司製作，其中Emergent Biosolutions是去年4月簽約的新夥伴，但同月FDA檢查巴爾的摩工廠時，已批評員工訓練和對電腦數據保護不足；過去這廠房主要接實驗室測試項目，並非疫苗工場。

另一方面，美國輝瑞（Pfizer）和BionTech研製的復必泰疫苗，前日公佈最新數據，稱接種半年人士疫苗效用達91%；而在變種病毒B1351猖獗的南非，800個接受測試者的保護率更達100%。孩童方面，2,260名美國孩童接受臨床測試，顯示12歲到15歲接種復必泰安全有效，並能生產大量抗體。不過，服用常見關節炎藥物Infliximab（又稱Remicade）的另外865名測試者接種首劑復必泰或阿斯利康後效用不顯，病人都只出現微弱的免疫反應。

美聯社／路透社／美國《紐約時報》