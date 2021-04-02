美國於2018年退出伊朗核協議。美國政府換屆兩個多月後，歐盟周四公佈，德國、法國、英國、俄羅斯、中國與伊朗將在周五召開視像會議，討論美國是否重返協議。美國未派官員列席，但指會議是正面一步，並稱只要伊朗願意遵守協議，美國便會重返。

會議將由歐盟對外事務部政治事務副秘書長莫拉（Enrique Mora）主持，並代表歐盟立場，屬歐盟成員國的德國及法國亦會分別派員出席。歐盟聲明指，各方會上將討論美國重返伊朗核協議的可能性，以及伊核協議各方繼續全面執行協議的方式。

消息人士透露，英國、法國和德國周一已在法蘭克福，率先與伊朗官員先行磋商，討論伊朗提出的建議，預計各國周五會再次討論。

美國前總統特朗普2018年宣佈退出伊朗核協議，並恢復對伊朗的制裁，拜登上任仍未撤回。拜登2月時曾表示，伊朗需要重新遵守核協議的限制，美國才會重新加入核協議，伊朗則要求美國先解除制裁。美國目前仍繼續批出豁免，准許伊拉克從伊朗進口能源。

國際原子能機構：伊朗續擴濃縮鈾設施

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周四表示，歡迎核協議各方召開會議，形容是正面一步，強調美國願意重返協議，前提是伊朗亦遵守承諾。普萊斯稱，美國對與伊核協議各國磋商持開放態度，期望各國可採取共同行動，並稱可透過歐盟與其他國家進行間接對話。

不過，國際原子能機構（IAEA）最新報告顯示，伊朗繼續在納坦茲（Natanz）的核設施增添濃縮鈾機器，反映伊朗繼續違反核協議。伊朗則稱，只是希望運用濃縮鈾設施改善核能發電效率，減少使用化石燃料。

美國有線新聞網絡/美聯社/路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !