（北美通訊）Wattpad對港人不免有點陌生﹐但這個歷史只有十多年的網上閱讀平台，實際上已擁有逾9,000萬用戶﹐載有逾10億篇文章﹐並風靡全球「Z世代」。今年初﹐Wattpad宣佈將被韓國科技巨企、通訊軟件LINE的母公司NAVER Corporation以6億元（美元、下同）收購﹐印證電子書中也有黃金屋。

多倫多特約記者：馮樂怡

與其他大型科技公司相比，由加拿大港人劉雅倫和袁亦方創辦的Wattpad規模不算大，但在2014年被加拿大媒體評為「加拿大年度頂級科創公司」。目前，該網站用戶多達9,000萬人﹐由網民創作的故事數量，以幾何級數增長；在不同作品中，由美國作家Anna Todd所著的《After》系列已錄得過10億次閱讀量﹐實體書在全球出版後，成為《紐約時報》暢銷書之一﹐最後於2019年被翻拍成電影。

由於網絡故事發展潛力大﹐充滿可能性，Wattpad已擴展業務至出版、影視製作等部門﹐實行把自家平台上的故事全部包攬。目前，Wattpad平台上已有過千故事被出版成書或翻拍成電影。

以英文讀者為主的Wattpad取得成功﹐亞洲市場功不可沒﹐當中以菲律賓、印尼、印度市場佔大多數﹐故事多次被翻拍成當地電影和電視劇。如菲律賓電影《She’s Dating the Gangster》版翻拍電影後，本地票房錄得近三億菲律賓披索﹐風頭一時無兩。在攻陷東南亞後﹐今年初Wattpad宣佈將被韓國NAVER Corporation收購﹐交易預計於今年第二季完成。在NAVER這棵大樹下﹐Wattpad有望能佔盡優勢，進攻東北亞市場。

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