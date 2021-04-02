經過多年爭取，意大利政府周三通過法令保護旅遊熱點威尼斯，禁止重逾4萬噸的大型郵輪和貨櫃船進入舊城區水域，將另外安排停靠地點，以免周邊潟湖海床再受毀壞。

政府發聲明指因應郵輪活動和貨物運輸往來，希望「重新回應訴求保護威尼斯藝術、文化和環境遺蹟」。去年12月，政府委員會已經要求大型輪船遠離聖馬可廣場盆地和朱代卡運河（Giudecca Canal），改為停靠在威尼斯以東、位於意大利大陸的馬格拉港，但小型船仍可駛進水都，禁令生效後意味馬格拉和附近富西納港亦不能再泊大船。下一步政府將向公眾諮詢，研究在潟湖範圍外另建碼頭設施。

意大利文化部長弗蘭切斯基尼周四推文，讚揚禁令「是正確決定，大家已經等了很多年」，過去聯合國教科文組織亦曾作同樣建議。他續說：「近年凡到訪過威尼斯的人都會訝異於這些長數百米、高如大樓的船隻，竟然可在如此脆弱的地方穿梭。」

居民多年來早倡禁絕郵輪

多年來一直有威尼斯居民要求禁絕郵輪，減少不作消費的「一日遊客」和郵輪意外，而環保人士亦相信近年威尼斯不斷水浸，多少與潟湖受破壞有關。

不過觀乎歷史經驗，這項禁令仍有變數，2013年政府曾禁止逾9.6萬噸的船隻駛越水都運河，但最後被法院推翻；2019年政府又曾改變大船航線，但不久政府瓦解，新航線亦不了了之。

美國有線新聞網絡

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