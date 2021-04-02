英國哈里王子及太太梅根在離開皇室後，在專訪公開大談皇室不是。有皇室事務專家透露，事情令威廉王子大感傷痛，形容現時是他喪母後所經歷的最艱難時刻；哈里據報則是相反，表示絕無後悔離開英國皇室，還認為搬去美國是至今最好的決定。

威廉像同時失去弟弟和好友

英國《每日鏡報》指，著有《Prince Harry : The Inside Story》（暫譯︰哈里王子︰內幕故事）的皇室新聞記者拉科姆（Duncan Larcombe）向英國周刊《OK!》透露，與哈里的關係持續緊張，令威廉越來越傷痛，因為二人不只是兄弟，也曾是彼此最好朋友，如今威廉就像同時失去「弟弟和最好朋友」，「無疑是他經歷過的一大難關，也是他喪母後最艱難時刻」。

不過，另一邊廂，美媒引述哈里身邊消息人士指，哈里並不眷戀從前，「哈里沒有任何後悔」，「他感到獲得解放，而且對於人生新一頁感興奮」。據指，哈里更相信與太太舉家搬去美國是「他做過最好的決定」。

哈里據報對搬離皇室不後悔

《Us Weekly》周刊引亦消息人士指︰「哈里對如今跟家人關係感到遺憾，但他說對搬走不感後悔……而且覺得一切只是剛開始。」哈里一家現居住在加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara），長子阿奇（Archie）已接近兩歲，正準備迎接第二名孩子。

自從哈里結婚後，外界屢傳他與威廉漸生嫌隙，而去年哈里與太太梅根宣佈脫離皇室，早前又接受名嘴奧花雲費專訪，公然指摘皇室內部存在種族歧視，令英女皇也須發聲明回應。而在訪問播出後約一天，威廉和太太凱蒂訪問一間學校時，也親口澄清「我們不是一個種族主義家族」。

英國《每日鏡報》／美國雜誌《Us Weekly》

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