根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.29億，全球死亡人數突破282萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,053萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.3萬。巴西確診人數超過1,274萬，死亡人數超過32.1萬。印度確診人數突破1,222萬，死亡人數突破16.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利等8國確診宗數均超越100萬大關。

希臘向餐飲業提供$30億元資助 望旅遊季節前重開

希臘向超過7萬間自去年11月關閉的餐廳、酒吧和咖啡室提供約3.3億歐元(約30億港元)的額外津貼，以令它們可於未來數星期重新營業，但業界人士估計，約五分一的餐廳無法在夏天旅遊季節前重開。財政部的聲明說，每間餐廳酒吧在特定準則下，最多可以獲得10萬歐元(91.6萬港元)的資助，期望它們可在4月稍後重新營業。希臘的餐飲業早前已獲得政府約10億歐元(91.6億港元)的低息貸款或津貼。

聯合航空計劃招聘300名機師

美國聯合航空公司宣佈計劃招聘約300名機師，顯示航空業對航空交通復甦更有信心。公司副總裁奎格利(Bryan Quigley)說，由於疫苗接種率和航空交通需求提高，公司將恢復去年暫停的機師招募程序。自去年9月，聯合航空已有近1000名機師退休或自願離職，奎格利說，公司對新機師的需求，視乎航空業的復甦情況。

比利時2000人聚集公園出席虛構音樂會 警方驅散引發衝突

超過2000名比利時人，誤信網上一個愚人節惡作劇，走到布魯塞爾南面一個公園出席一個虛構的音樂會。警方要求人群散去，群眾不滿，向防暴警員投擲雜物，警方出動騎警和水炮驅散人群，事件中有3名警員受傷，4人被捕。布魯塞爾警方周三已警告網上公佈的音樂會聚會是非法，主辦人將受檢控。比利時為對抗疫情，上周六起收緊防疫措施，戶外禁止4人以上聚集，並關閉學校、邊境和非必需的商店。

法新社/路透社/美聯社

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