緬甸反政變示威仍然持續，軍方血腥鎮壓奪去無數性命，一班義務急救員冒着槍林彈雨，繼續拯救每一名傷者，希望在槍口下救回寶貴的生命。義務急救員亦成為軍方攻擊目標之一，有急救員被士兵強迫下車圍毆毒打，亦有多名急救員最終為救人犧牲了自己的生命。

睹傷者失救亡 決組隊即場救人

20歲的義務急救員丁扎亨（Thinzar Hein）來自蒙育瓦（Monywa）市，是一名護士學院二年級生，早前不幸被軍方射殺身亡。丁扎亨的父親是有軍方背景的聯邦鞏固與發展黨成員，政變發生後，兩父女政見分歧浮現，丁扎亨毅然離家出走，並在積極參加示威，更曾上台發表演說。

和丁扎亨結伴擔任急救員的艾艾（Aye Aye，化名）透露，兩人今年2月在一次街頭集會結識，當時她知道丁扎亨無家可歸，便讓對方在自己的宿舍借宿，而丁扎亨則教導艾艾急救技巧。

上月3日一次示威中，丁扎亨和艾艾親眼目睹一名男子腿部中槍後死亡，想到若他可及時進行急救，或許能挽回性命。她們相信日後會有更多血腥鎮壓，於是組成義務急救隊，迅速招募約20名成員，在現場拯救有需要的人，有時也會幫忙抬走現場死者的屍體。

槍林彈雨下低頭避子彈

隨着軍方武力升級，丁扎亨和艾艾在現場也越來越忙碌，每當聽見槍聲傳出，便知道有傷者需要急救，急救過後稍事休息片刻，隨即又再出動救人。

丁扎亨和艾艾身處鎮壓現場，都有隨時中槍的風險，只好低頭跑動減低中槍機會。丁扎亨早前在社交網站發文，坦言一旦自己中槍，不想別人蒙受同樣的風險救她，「如果我倒下了，就不要救我，去幫助其他人吧」。

艾艾憶述兩人出事前本來正與其他急救隊員一同休息，丁扎亨中槍前還對她說「姐姐，我不想吃東西，我想喝凍飲」，突然附近有士兵出現，並向她們開槍。艾艾肩膊中槍，丁扎亨更被射中頭部，隨即倒地不起。一眾隊員隨即冒着生命危險抱起中槍的丁扎亨，把她送到附近診所，惜抵達診所時已不治。

儘管隊友中槍死亡，自己的肩膀中槍後也要做手術，但艾艾坦言她康復後仍會繼續當義務急救員，「我會繼續戰鬥，我永遠是她的隊員」。

醫生轟軍方針對急救員：打仗也不會這樣

類似丁扎亨中槍身亡的不幸事件在緬甸不斷發生，大批義務急救員為拯救別人生命，自己冒上性命危險，待軍隊撤走後回到現場，搜索尚有生命迹象的人進行急救，但當軍方折返，他們便往往首當其衝。另外有軍人阻礙急救員救援，讓急救員眼睜睜看着中槍傷者在眼前流血不止，最終斷氣。

由於不少義務急救員沒有專業資格，現時緬甸坊間未能統計醫護死傷數字，但估計醫護已成為軍方針對目標之一，更有急救員憶述他乘坐的救護車多次被槍擊。曼德勒有醫生批評軍方的舉動，即使國與國之間的戰爭，醫護人員也不會成為目標，「軍方擔心他們的暴行揭露，因此向所有人開槍」。

緬甸Myanmar Now

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !