台灣長榮海運貨輪「長賜號」早前在埃及蘇彝士運河擱淺151小時，導致運河交通停頓近一周，國際航運大受影響。蘇彝士運河管理局主席拉比（Osama Rabie）表示計劃就事件索償10億美元（約78億港元），屆時「長賜號」可能要被扣押，但未有透露索償對象。

拉比在前晚接受埃及電視台訪問，他表示埃及政府仍在計算蘇彝士運河堵塞其間的損失，但初步估計逾10億美元，當局會設法追討。拉比解釋稱，該筆金額包括拯救「長賜號」的費用、運河交通暫停的經濟損失，以及埃及在運河堵塞期間少收的過河費等。

倘告上法庭 或要扣押「長賜號」

拉比沒有透露會向哪一方追討賠償，但強調埃及有索償的理據及權利，又指運河管理局與「長賜號」船東一直關係良好。「長賜號」目前停泊在蘇彝士運河中段的大苦湖（Great Bitter Lake），接受船公司及運河管理人員調查。拉比警告，索償一旦演變成法律訴訟，「長賜號」將不能繼續航行，船上價值35億美元（約272億港元）的貨物也會滯留。

長榮海運董事長張衍義早前表示「長賜號」屬租船，因此船舶造成損害「都是船東的責任，本次意外亦是如此」，長榮海運近日亦稱，估計被索償的機會「接近零」。不過英國法律雜誌《律師》（The Lawyer）報道，擁有「長賜號」的日本船公司正榮汽船及檜垣產業正入稟倫敦高等法院，要求負責營運的長榮海運作出賠償，正榮汽船則表示會跟運河管理局磋商賠償問題。

美國《紐約郵報》/中央社

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