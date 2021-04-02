（北美通訊）美國俄亥俄州威徹斯特鎮（West Chester Township）信託委員會主席黃良華（Lee Wong），上周在委員會會議期間當眾解開襯衫，展示參軍時在胸口留下的一道長疤，反問其他成員「我這樣夠愛國了嗎？（Is this patriot enough?）」，並抗議針對美籍亞裔的襲擊急升。這段影片在網路瘋傳，黃良華亦一夜成名。他接受《蘋果》專訪暢談自己的一生，包括胸口留下疤痕的經過。

紐約特約記者：林于鈴

69歲的黃良華是馬來西亞華僑，在馬來西亞出生，父母來自中國，但早年離世。在70年代，黃良華到芝加哥留學，攻讀藥劑，後來入籍美國。他本來打算當藥劑師，但來美第二年便在街頭被誤會為日本人，遭人毆打至入院，施襲白人最終獲得輕判。事件令他脫離本來的人生軌跡，「我很生氣，感到受傷、迷惘，我想這是最好的國家，我們有民主、平等、公平公正，為甚麼會發生這樣的事情呢？」

為了讓自己「變得更美國」，黃良華決定加入美國陸軍；入伍20年間，他先後擔任軍警和刑事調查部特別探員（CID special agent）。他展示的大型胸口疤痕，是1975年於南卡羅來納州進行陸軍作戰訓練時，被軍官要求在營房地底爬行訓練而受傷，「那是舊式陸軍，教官會做很多瘋狂的事......我第一個進入地底，那兒有石頭和玻璃碎，結果胸部被割傷，那時我沒有多想，但後來傷口受到感染，才知道問題嚴重。」

黃良華表示，他一直覺得這個疤痕「很醜」，過去即使到海灘也會遮遮掩掩，用毛巾遮着疤痕，在會議中脫去襯衣只是一時衝動，「事後我也感到震驚，這樣做還真令人慌張。」他笑說，自己現在已經「不再是處男」，並克服心魔，到海灘時也不會再收起自己的疤痕，「反正所有人、全世界都看見了。」

退役後，黃良華感到美國民主並不完美，希望令國家變得更好，於是決定從政。2005年，他參加威徹斯特鎮信託委員會選舉，最終勝出，「這裏有6.5萬人，1.8萬間屋，我便踩着單車拜訪所有人，跟他們談話，介紹自己叫黃良華，展示給他們看，我是甚麼人。」

任內，黃良華不斷改善小鎮的生活環境和教育。威徹斯特鎮曾6度入圍CNN/Money Magazine的美國「100大宜居地點」（Top 100 Best Places）名單，其中五次於黃良華任內入圍。

美國爆發疫情後，針對亞裔的種族仇恨、襲擊案件直線攀升，最剌痛黃良華的，是美籍亞裔經常被人質疑「不是美國人」，「 今日有人會問『你在哪裏出世？你從哪裏來？你是誰？』我會答我是美國人，然後人們會追問……你的父母從哪裏來？我才會說，是的，我來自中國。」另外，他對於被呼喝「滾回你的國家」、「從哪裏來便滾回哪裏去」，也感到十分反感，「假如我們在這裏出世，我們可以返回哪裏？我的父母來自中國，但我不在那裏（中國）出世，他們已經過身，我們在那裏已經沒有根（there is no roots over there anymore），要我們返回哪裏？這（美國）就是我的國家，我已經效忠宣誓，這是我的國家。」

面對尖銳的種族問題，黃良華提倡修例，把「滾回去」等言論明確納入仇恨犯罪。他也呼籲亞裔社群面對不公義時候必須發聲，「事情只會在你不發聲時發生，這就是麻煩的開始。我從前也是如此，我很長時間不發聲，以為事情會過去，隨他吧，但這樣並沒有用。我想美籍華裔人應更勇於發聲。」

他坦言，美籍亞裔基本不活躍參與公共事務，從政者更少，很多人選擇做醫生或工程師，「在我的城鎮，根本找不到亞裔加入警隊，我們也很想招聘亞裔及其他少數族裔，但沒有人想做，他們都想做醫生或工程師。」黃良華認為，亞裔參與更多政治，才可以從根本改善種族問題。

不過，他承認亞裔在美國從政並不容易，「我是共和黨人，我一生都是共和黨人，但我一直都被視為局外人，明白嗎？局外人，他們不想讓你參加，他們是想跟你合照，但之後就走開。」面對「玻璃天花板」問題，他認為亞裔可以從生活細節改變做起，「認識你的鄰居，跟你的鄰居談天吧，那麼便會有一點點改變……我不時會做義工，每年參加春季大掃除，為長者除草，因為他們不能外出。做些義工吧，這些都是好事，人們會記得的，會說『這裏有亞裔人，他們都是美國人，他們都是我們的一份子』。」

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