緬甸軍方鐵腕鎮壓反政變示威，至今造成500多名平民死亡，當中包括最少34名未成年人，最年幼死者只得5歲。這些年輕的生命本來正值成長階段，本應無憂無慮，也各自有他們的小故事，可是一切都在槍聲中劃上句號。稚子何辜，誰在讓子彈橫飛？

孩子玩耍竟遭槍殺 軍警還一度搶屍

11歲的艾妙杜（Aye Myat Thu）跟很多小女孩一樣喜歡Hello Kitty，她平常會用顏色筆在筆記簿畫Hello Kitty自娛。在3月27日緬甸建軍節當天，艾妙杜在孟邦的家門前玩耍，突然被軍警射出的子彈穿過頭部，一條寶貴性命就這樣被奪走。艾妙杜翌日下葬，家人在棺材內放上她生前繪畫的Hello Kitty圖畫、顏色筆和毛公仔，希望她安息。

同樣在玩耍期間被射殺的，還有仰光13歲男童賽韋揚（Sai Wai Yan）。賽韋揚3月27日中午與鄰居嬉戲時，大批軍警忽然入區清場，他拔足逃跑回家，可惜跑得再快也快不過子彈，賽韋揚背脊中槍身亡，屍體更被軍警搶走帶上軍車，翌日才讓家屬領回。

6歲女死前驚恐：「爸爸，我好害怕」

6歲零3個月大的女童欽苗奇（Khin Myo Chit）是示威中較知名的兒童死者，她3月23日在寓所被射殺。當日軍方在曼德勒昌妙達齊（Chanmyathazi）區掃蕩示威者，搜查多間民居。軍人破門入屋一刻，欽苗奇坐在父親的腿上說了一句「爸爸，我好害怕」，軍警插嘴道「這並不可怕」，竟然便開槍轟向欽苗奇。欽苗奇就此倒在父親的懷中，只留下最後一句話：「這實在太痛了……」。欽苗奇的19歲兄長也中槍，其後更被軍方帶走。

工作做家務無辜捱槍 再證軍警殘暴

曼德勒是軍方濫暴最嚴重的城市之一，在欽苗奇遇害前一天，14歲男童敦敦昂（Tun Tun Aung）在家門前幫媽媽盛水做家務，突然遭軍方開槍打中胸部死亡。更令人憤恨是，當時他所住的昌妙達齊區根本沒有示威，意味這一槍跟軍警口中的維持治安根本無關。

同樣在曼德勒，家境貧窮的高中生梭苗泰（Zaw Myo Htet）早前趁學校停課，決定求職幫補家計，並在市內一間茶館找到侍應工作。然而就在梭苗泰開始上班後兩天的3月21日，他步出茶館查看街外情況時，突遭軍方開槍射中頭部，傷重不治，結束短短16年的人生。軍方事後更以驗屍為由，強行取走梭苗泰的屍體。

少女留遺書：革命成功便死得瞑目

緬甸反政變示威中不少參加者是青少年，多人在示威時被殺。16歲曼德勒青年坡提（Pho Htee）曾多次上街示威，並自製紙牌手寫訴求，結果軍警3月24日在向民居亂槍掃射時，坡提也中槍命喪。17歲華裔男生林耀宗（Khant Nyar Hein）3月14日在仰光示威期間，被軍警連開三槍射殺，有其他示威者嘗試為他急救，但遭警員阻止及拘捕，結果他也返魂乏術。

16歲的苗漢（Myo Han）自軍方發動政變後，不斷參與遊行示威，3月27日他在街上目睹一名男子暈倒，於是上前嘗試急救，不料該名男子是便衣軍人，當苗漢走近他時，便遭到附近的軍警射殺。17歲的敏坎覺（Min Khant Kyaw）也是義務急救員，3月3日在示威中被射殺，他生前向父母留下遺書，表示對令父母擔心感到內疚，但會繼續抗爭，「我不想活在軍靴之下」。

不少年輕示威者面對真槍實彈，已有豁出去的心理準備。15歲的祖溫娃（Zue Wint War）3月14日晚上被軍警射殺，她生前向家人留書，坦言假如自己死去，也希望其他人繼續努力，「只要革命成功，我也死得瞑目」。

緬甸The Irrawaddy網站

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