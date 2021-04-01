世界衞生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周四說，世衞的武肺病毒溯源聯合專家組將跟進本周公佈的溯源報告，盡快討論第二階段調查工作，但細節仍有待商訂。

世衞周三公布對武漢肺炎的溯源調查聯合報告，但未能解決國際疑慮。譚德塞周四在網上記者會回應傳媒的提問時指出，由於報告才剛發布，世衞尚未討論後續行動，但他強調會盡快討論並發布相關訊息。

世衞的報告表示，經聯合專家組評估，武肺病毒傳人的4個路徑，認為「比較可能至非常可能」經中間宿主傳人、「可能至比較可能」從原始動物直接傳人、「可能」通過冷凍食品傳人、「極不可能」通過實驗室傳人。但美國、澳洲及加拿大等14國隨後發表聯合聲明說：「這項國際專家對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）來源的研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，我們對此表達聯合關切，也是有其必要。」譚德塞其後說，儘管專家組認定實驗室外洩病毒的假設最不可能成立，但針對這一點仍然需要開展更多調查，願意再派遣額外的工作組及專家前往，世衞將公布下一階段調查工作的進展。

歐盟也同樣對報告表示關切，指出報告雖是有用的第一步，但遺憾研究起步晚，早期樣本和數據受限，要求世衞繼續進行研究。

路透社/中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !