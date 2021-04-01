【團結抗暴】緬甸反政變示威已持續兩個月，面對軍方進一步殘殺平民，由民選聯邦議會議員組成的「聯邦議會代表委員會」（CRPH）前晚宣佈廢除軍方2008年修訂的憲法，另立《聯邦民主憲章》為臨時憲法，為臨時政府運作提供法律依據。被拉下台的國務資政昂山素姬就被加控一項違反《官方保密法》罪名。

緬甸原有憲法保障軍方牢握政府主要部門，並給予軍頭權力隨時發動政變奪權，令昂山素姬和「全國民主聯盟」政府處處受掣肘，被視為該國推動民主的一大障礙。CRPH前晚就在社交媒體上宣佈將之廢除，展示焚燒憲法副本的影片，並介紹取而代之的臨時憲法。會方委任的聯合國特使薩沙表示「新一天從此開始」，進一步確立臨時政府的體制。

設法律基礎團結反對力量

雖然CRPH未有軍事力量或行政實權，頒佈臨時憲法只是象徵大於實際，但具有重要的政治意義，因為各地示威者與少數民族武裝組織正分散地對抗軍政府，一個有法律基礎的臨時政府能助他們組織正式的聯邦軍隊，團結各反對派力量。事實上，一些外國政府和國際組織已承認CRPH是緬甸內須諮詢的持份者，地位正逐漸提高，威脅軍政府。

另方面，昂山素姬前日獲准經視像與律師見面，為政變後被拘禁以來首次。律師敏敏梭形容昂山素姬看起來健康，氣色不錯。但敏敏梭之後透露，昂山素姬再被加控違反《官方保密法》，匿藏國家機密文件。據悉，有關罪名跟她的澳洲籍經濟顧問有關。至今昂山素姬共有五項控罪在身，另四項包括違反《進出口法》、《自然災害管理法》、《電訊法》，以及非法收受美元和金條。

緬甸各地示威活動再遇到暴力鎮壓。當地傳媒報道，軍隊前日突然闖入實皆省城鎮卡萊一條村莊，以重火力武器射擊村民，造成至少一死，迫使村民以土製獵槍還擊；仰光昨日有大批示威者遊行，有人焚燒軍方憲法，兩個商場傳出槍聲和冒出濃煙。全民盟一名黨員公佈，官員楊揚模被捕兩周後，周二在羈留地點去世，是第三名在拘留期間身亡的黨友。維權組織「政治囚犯援助組織」指，政變至昨日最少有536名平民被殺害。

國際社會繼續高度關注緬甸局勢。美國敦促中國運用其在緬甸的影響力，要發動政變的人負責。但中國一如以往拒絕譴責政變，排除制裁緬甸或實施其他強迫措施，外長王毅前日與訪華的新加坡外長維文會談時，重申中方支持以不干涉內政為原則的「東盟方式」穩定緬甸局勢。維文則稱，新加坡希望緬甸停止暴力，展開對話，實現和解，應為解決緬甸問題時應尊重當地人民的意願。

泰斥緬動盪添極大麻煩

泰國外交部昨日也稱，緬甸周末的動盪局勢為泰國帶來極大麻煩，促各當地人盡量克制和停止暴力，為該國自緬甸政變以來言辭最嚴厲的批評。

路透社/法新社/美聯社