英國彼得伯勒(Peterborough)一間由亞裔人經營的運輸公司，因經常在一名白人司機面前恥笑英國人「懶散」和開玩笑地指他像喝醉，被勞資法庭裁定種族歧視罪成，需向該白人司機賠償2500鎊(約2.7萬港元)。

埃萊(James Heeley)任職的運輸公司，由亞裔東主經營，有員工16人，只有5名是白人，因此在公司內只屬少數。他聲稱自2018年2月之後的一年間，多次遭老闆和同事的種族歧視言論攻擊，最後在2019年3月被指表現欠佳、經常缺勤和不守時而被解僱。

他說，在職期間，有一次他不覺意聽到老闆說以後不應再聘用白人司機，因為他們很懶散，只懂「攞著數」。另一位高層又說，英國司機開車很慢，而埃萊「辦事不力，因為他是英國人」。埃萊又說，兩名亞裔女同事有次又向他表示「(我們)一看便知你是英國人，因為你沒穿外套，你醉醒未」？

雖然公司在法庭上解釋員工只是與埃萊開玩笑，但法庭並不接納，表示「不少令人極端不安的行為，都是裝成開玩笑的樣子，這不是開脫理由」。法庭最後裁定東主伯克(Gurvinder Singh Birk)要對埃萊的情緒傷害賠償2500鎊，另違反勞工法罰款約1000鎊。

英國《每日郵報》

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