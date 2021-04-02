加拿大全球事務部 （Global Affairs Canada）表示，領事館人員獲准與兩名在中國受閉門審訊的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）進行視像對話，是案件3月中開審後首次。

加拿大2018年12月應美方要求逮捕華為副董事長孟晚舟後，中國逮捕康明凱及斯帕弗，隨後分別以「為境外刺探國家秘密和情報」和「為境外竊取、非法提供國家秘密」罪名起訴他們。斯帕弗和康明凱被拘押超過2年，案件上月才展開閉門審訊。

加拿大全球事務部發新聞稿指，加駐中使館副大使倪傑民（Jim Nickel）及其他人員在過去周二成功透過視像通話聯絡康明凱，翌日以相同模式聯絡斯帕弗，但暫無更多資料公佈。新聞稿指︰「加拿大政府對於中國政府自2018年12月起任意拘留兩名加拿大公民，深感憂慮，會繼續爭取釋放他們。

外界貿疑中國逮捕兩人是為報復加國逮捕孟晚舟，而且選擇在中美高層官員會談時安排兩人受審，是發動「人質外交」。斯帕沃和康明凱的審訊分別在上月於19日及22日於在遼寧丹東級人民法院及北京第二中級人民法院審理，加拿大、美國及澳洲等多國駐華外交官被拒旁聽，法院表示將擇日宣判。加拿大總理杜魯多曾譴責中國當局的做法完全不可接受。

加拿大 CTVNEWS/《蘋果》資料室

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