美國微軟公司前日再贏得美軍巨額合約，將為逾13萬近戰部隊官兵提供以一套「集戰鬥、預演、訓練於一身」的「綜合虛擬擴增系統」（IVAS）。合約為期五年，另有五年續約選項，總值近220億美元（1,716億港元）。

員工轟打仗變打機

IVAS是以微軟商用的混合現實全息鏡HoloLens 2作為基礎開發而成，美軍在去年進行測試，確認系統有助士兵「在日趨城市化、狹窄、陰暗及難以預知的戰場上」取得優勢。微軟主席史密斯早前曾介紹，IVAS對遙距戰場有實時分析能力，例如當策劃營救人質時，系統可以在鏡頭前模擬出目標建築。

2018年，當時美國國防部長馬蒂斯下令全面強化前線部隊的近戰殺傷力，五角大樓要求「即使在極度殘酷的環境下，仍能輾壓視線範圍內的敵人」。美軍認定擴增實景（AR）技術是最貼近實戰的科技，IVAS因此應運而生。

微軟內部對IVAS是頗有意見的，前年一批員工曾聯署反對開發計劃，批評把現實戰場當作成電子遊戲看待是非常危險。不過，微軟總裁納德拉則反駁謂，「對我們選出來保障我們享有自由的民主政府，公司是不會扣住技術不放」。

微軟近年積極競標美軍的科技項目，前年便擊敗另一科網巨企亞馬遜，奪得五角大樓價值100億美元（780億港元）的雲端服務供應合同。

美聯社