小行星阿波菲斯（Apophis）在2004年首度被發現後，曾有專家擔憂會於2068年撞向地球。不過美國太空總署（NASA）表示，根據其最新觀測和計算，阿波菲斯至少在未來100年都不會對地球形成威脅。

以古埃及混沌之神命名的阿波菲斯，直徑超過1,000英尺（304.8米），其撞擊力相當於8.8億噸TNT炸藥釋出的能量。這顆小行星在2004年首次被亞利桑那州的基特峰國家天文台（Kitt Peak National Observatory）發現後，備受不少太空學家關注。

專家持續觀察其圍繞太陽運行的軌道，由於運行的軌道跟地球圍繞太陽公轉的軌道有重疊，因此有撞向地球風險。阿波菲斯於上月曾掠過地球，而2068年曾被視為未來最高風險的一年。

8年後再掠過地球

研究人員根據阿波菲斯3月初掠過地球時收集到的數據進行分析。NASA噴射推進實驗室（JPL）科學家布羅佐維奇（Marina Brozovic）透露，阿波菲斯當時距離地球雖然達1,060萬英里（1,700萬公里），但仍然能收集到有用的數據。

經過評估後，NASA近地天體研究中心（CNEOS）的法爾諾基亞（Davide Farnocchia）認為可以排除未來100年的安全威脅，「2068年已不屬於可能的範圍內」。

阿波菲斯將於2029年再次掠過地球，預料距離僅約2萬英里（3.22萬公里），是被視為安全的距離。布羅佐維奇指屆時將是科學界難得的研究機會，通過雷達望遠鏡的觀測甚至能看到小行星表面的細節。

英國《每日郵報》

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