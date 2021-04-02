（北美通訊）香港再次掀起移民潮，要放棄事業基礎，到他鄉由頭打拼，是很多人難以跨越的心理關口。在香港出生、19歲到加拿大升學的劉雅倫（Allen），憑着一顆不安份的心，在加拿大創立了一個擁有近億用戶、市值6億美元（約46.6億）的網絡小說王國Wattpad，親自證明只要肯融入看似陌生的新環境，新移民也會有出頭天。

多倫多特約記者：馮樂怡

在香港土生土長的Allen，19歲到加拿大升學﹐就讀多倫多大學電氣工程系﹐碩士畢業後即加入IBM，從事軟件開發。剛畢業便投身國際巨企﹐前途看似光明﹐擁有安穩生活保障，是很多港人夢寐以求的工作。但Allen幾乎在入職第一天，便深感不應在大企業內「做一粒齒輪」，「它太有規模﹐太多程序﹐彈性太少。在那裏我不可能作出新嘗試。」

入職IBM不到一年，Allen便毅然離職，轉投當時只有五年歷史、員工不到100人的小公司；兩年多後，這間公司被美國軟件開發商Symantec（NortonLifeLock前身）收購﹐規模急速膨脹至超過700人﹐「作為第一身經歷這個變革的人﹐我更體會到一間公司成長的過程可以有多快﹐更相信新事物有無限可能性。」

公司經歷巨變，也激發起Allen的創業決心﹐「我早於2002年開始有網上閱讀構思﹐但當時不成功。後來我的好朋友Ivan跟我提及他的新構思﹐與自己的想法不謀而合﹐又再開始研究。」經過反覆研究和測試﹐他跟拍檔袁亦方（Ivan Yuen）在2006年創立網上小說平台Wattpad，萬事俱備﹐唯獨欠一道東風，首代智能手機iPhone在一年後橫空面世﹐徹底改變社會生活模式和手機角色﹐也造就了Wattpad的成功。

Wattpad手機程式在2008年上架、短短三年內，用戶便突破100萬人；至時今日，Wattpad在全球擁有逾9,000萬用戶﹐當中包括500萬個作者，公司也發展成一間擁有200名員工的科技「獨角獸」，「我們在2006年策劃階段時，預計手提電話使用率大增﹐手機硬件和功能會有很大改變﹐所以提前做好準備﹐在機會來到時緊緊捉住。當然，我們不能估計到有iPhone的出現﹐但至少跟我們預計很相似。很幸運我們的預測正確﹐但如果沒有當初的準備和面對決策時做對選擇﹐就不會有今日的成功。」

在Wattpad平台上，最成功作品是美國女作家Anna Todd撰寫的愛情小說《After》系列，在平台上的閱讀量至今接近20億次；小說除了印成實體書出版，也被買下版權，在2019年拍成電影上畫。兩年前，公司乘勢開設出版和電影部門﹐發掘自家的寶庫的潛力。

作為多倫多數一數二、風頭一時無兩的科網公司，如果當初選址美國矽谷，發展會否更一日千里？Allen笑說，他深信「Big-fish–little-pond effect」（大魚小池效應）﹐寧願在不熱門的地方創業﹐也不站於風尖浪口上﹐「多機會的地方相對多競爭﹐作為一間初創小公司﹐我不認為當時我們能夠與FACEBOOK等大公司競爭，搶奪人才；亦不相信只有在矽谷才找到人才﹐我更相信遠離競爭後，能招攬到的人會比我在矽谷吸引到的更有才幹。」

他補充﹐與矽谷比較﹐多倫多更適合Wattpad發展﹐「全球大約有50億人懂得書寫和閱讀﹐當中以英語為母語的只有3,600萬人﹐我們不會只着眼英語人口﹐而是放眼世界；多倫多有龐大移民人口﹐可以找到有不同文化背景﹐能說不同語言的精英。」在Wattpad內，四成員工為有色人種，擁有不同文化背景，儼如一個「迷你多倫多」。

對於初來加拿大的香港新移民，作為過來人Allen認為，他們無需太過擔心找不到合適工作，建議新移民應該化弱為強﹐為自己創造機會，「新移民的路一開始可能不平坦﹐要適應新生活、新環境﹐新語言、新文化......這都很難﹐但只要你能撐過去﹐就可以把自己非本地人的劣勢，改變成獨有優點」。

「以我自己為例，可以說流利中文和英文，這就是我的優勢；因為兩邊（中西）的文化我都了解，可以把它們連結起來」，他又寄語新移民不要忘記自己的根和價值觀，同時盡量融入新環境，「這不是一個『兩選一』局面；如果你可以好好地利用兩者，這就是你最與別不同的優勢」。

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