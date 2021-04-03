北韓早前連番試射導彈，似是回復昔日的挑釁態度。美日韓三國的國家安全高層官員周五在美國馬里蘭州會談，是美國總統拜登上台以來最高層的三方會談。三國會後發表聯合聲明，強調將會合作繼續向北韓施壓，要求平壤政府放棄核武和導彈發展計劃。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局局長北村滋、南韓青瓦台國家安保室室長徐薰，在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的美國海軍學院開會，就美國對北韓政策進行協調，討論印太安全等共同關注的話題，並重申合作維護共同安全。

會後聯合聲明表示，美日韓三方都對北韓的導彈開發計劃感到擔憂，一致同意為實現核不擴散、在朝鮮半島加強威懾力、維護和平穩定，北韓及國際社會有必要全面履行聯合國安理會的決議案。

三方還討論了兩韓離散家庭、日本人被北韓綁架、緬甸局勢、武漢肺炎疫情、全球半導體晶片短缺、以及氣候變化等議題。美國強調，為維護本國公民、地區以及全球安全，韓日兩國需加強雙邊合作，以及與美方的三邊合作。

拜登未重視特金會協議 難跟北韓建立互信

北韓最近進行彈道導彈試射引起國際社會不滿，不過拜登政府表明對於平壤的外交接觸保持開放態度，但警告如果北韓令局勢升級，華府也會作出回應。

支持美朝對話的人士擔心，拜登政府似乎未有強調2018年前總統特朗普與北韓領袖金正恩在新加坡歷史會面達成的廣泛協議，對雙方建立信任造成困難。當被問到該協議是否仍然有效時，一名美國官員僅回應說：「我了解新加坡協議的重要性。」

路透社/韓聯社

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