美國總統拜登上任兩個月，北韓近期便再次連番試射導彈，回復昔日的挑釁作風。美國《華爾街日報》分析指，相比起前總統特朗普在任時，拜登政府在北韓問題上對中國的施壓力度明顯減少，變相令平壤更大膽量挑戰美國底線，展示過去數年武器發展的成果。

北韓近期軍事活動再趨頻繁，早前試射了數枚短程導彈，之後又發射兩枚彈道導彈。根據衞星圖片顯示，懷疑北韓最近數周在提鍊濃縮鈾的設施有所行動，而東部海岸的潛艇港口亦有動靜，或將有新的導彈潛艇亮相。

美韓批評試射導彈 平壤強硬回應

國際社會對北韓早前試射導彈表達強烈不滿，美國現任總統拜登直指北韓試射導彈違反了聯合國安理會的決議，對國際和平及安全構成嚴重威脅，南韓總統文在寅態度較溫和，稱北韓應該要跟南韓及美國保持對話，豈料北韓領袖金正恩胞妹金與正斥責其言論「可恥」及「不合邏輯」，展現鷹派模樣。

有北韓專家認為，平壤不太可能希望把緊張局勢一下子推向新高，而是想局勢逐步升溫，同時不消除跟美國會談的可能。華府智庫「美國和平研究所」（U.S. Institute of Peace）的中國專家帕特里夏·金（Patricia Kim）指出，相比2017年，中國目前在平壤問題所受的壓力更少，北韓因而有更大膽量來挑戰底線。特朗普任內處理北韓問題，曾經多次以北京為切入點，怪責對方沒有幫忙，就是施壓中國要管好北韓。

短程導彈避過防禦 美「徹夜難眠」

華府智庫「美國科學家聯合會」（Federation of American Scientists）的芒特（Adam Mount）形容，平壤已獲得讓美方「徹夜難眠」的各種能力。《華爾街日報》亦指，北韓「校正」了挑釁行動力度，避免令北京或莫斯科不得不有所反應。

報道提及北韓擁有至少5種新型發射系統，用於短途導彈，可避過美國的導彈防禦系統，像近期試射的導彈射程約600公里，可涵蓋整個南韓但未及東京或北京；另外，北韓最近兩年測試的武器大多採用固體燃料發動，比起液體燃料能夠更快部署及更輕易避過偵測。

北韓亦著重發展潛射導彈的技術，今年1月已發佈一款新潛射導彈。有專家指出，其舊版本已有能力擊中沖繩的美軍基地，新版本更有機會可進一步擊中美軍在關島的基地。前南韓副國家安全顧問趙太庸認為，經過這一輪試射後，朝鮮半島的局勢將會再次陷入僵局。

美國《華爾街日報》

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