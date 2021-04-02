歐美國家最近就中國侵犯新疆人權問題制裁多名中國官員，雙方為此關係緊張，與西方國家結盟的日本卻一直保持低調，對新疆問題僅表示「關注」，但東京政府這種謹慎態度正逐漸改變。由於有新疆人高調發聲，日本國內民眾對這個議題越來越關注，也有不同派系的議員向政府施壓，要求跟隨歐美口徑譴責北京對新疆進行種族滅絕。

居於日本的新疆人大約只有3,000人，羅孜（Halmat Rozi）2005年到日本攻讀工程學研究生課程，之後在千葉縣開了一間建築公司和一間烤肉店，本來跟多數新疆人一樣不參與政治活動，盡量避開可能引起中國政府不滿的事，但2018年他得知妻子幾位家人被拘禁後，一切都改變了。在中國當局嚴格管制下，他幾乎無法與家人聯繫。

在日訴說新疆人遭遇被中共盯上

羅孜認為不能再保持低調，他要把新疆人的遭遇大聲說出來，於是開始參與要求中國關閉拘禁營的抗議活動，更成為日本維吾爾人社區的重要聲音，接受傳媒訪問、跟政客會面、舉辦有關新疆局勢的研討會。去年夏天他接到身在新疆的兄弟來電，說希望他跟一名中國保安官員視像通話，他就知道已引起中國當局注意。

當時中國國家主席習近平獲邀訪問日本，該名官員表示想了解一下羅孜及他的追隨者是否打算發起抗議、誰是該組織的領袖、工作是甚麼等。這名官員在第二通視像通話中表示，如果羅孜肯合作，他在中國的家人將會得到良好照顧，明顯是想恐嚇羅孜不要在日本進行損害中國聲譽的事情。

羅孜未有就範，反而邀請日本放送協會(NHK)錄下他與中國官員的對話，並對日本數以百萬計國民播放，令民眾了解中國對海外少數族裔施以的拉攏和恐嚇，也讓公眾更了解中國對新疆維吾爾人的打壓。

日本多年來在低調應對中國人權問題

多年來，日本政府對中國都小心翼翼，在新疆問題上與歐美西方盟國步調不一，僅表示「嚴重關切」，在七大工業國集團之中，日本是唯一沒有對中國官員實施制裁的成員國。但日本民眾對中國的看法近年漸趨強硬，包括新疆人權問題、中國對香港民主自由強力壓制、以及在日本附近海域的軍事佈署都受到關注。東京神田外語大學的中國問題專家與梠一郎說「輿論已經明顯轉變」，而且「突然變得極為嚴厲」。

東京政府在壓力下，對中國的語氣已經強硬起來，上月美國兩名官員訪日，與日方簽署了一份聯合聲明，批評中國在亞太地區的「脅迫和破壞穩定的行為」，違反了「國際秩序」。

中國是日本出口和投資的重要市場，令政界和商界投鼠忌器，在新疆棉問題上，無印良品也沒有加入歐美的杯葛行動，但越來越多日本議員要求政府捍衞維吾爾人的權利。議員們並正進行立法，賦予政府權力在侵犯人權問題上實施制裁，日本不同派別的政客都敦促首相菅義偉以武漢肺炎疫情為由，取消習近平訪日行程。

批評中國對待少數族裔多年來被當成鷹派觀點

過往多年來，批評中國政府對待少數族裔的問題，往往被視為日本鷹派右翼政團的觀點，中間派和左翼人士認為這只是右翼放棄戰後和平主義、追求地區霸權的藉口。但中國在新疆的侵權行為，迫使許多自由派人士也改變了看法，就連日本共產黨也稱「嚴重侵犯人權」。日本國會議員兼日本共產黨高級戰略家笠井亮最近在訪問中表示︰「中國說這是內政問題，但我們必須把它視作國際問題。」

去年夏天，近40名日本議員組成委員會重新思考東京與北京的關係；今年2月，一個長期致力促進維吾爾人權利的保守派國會委員會擴大成員組成分佈，把中左翼反對黨的議員也包攬其中。委員會內的反對黨議員山尾志櫻里表示，他們正推動立法機關跟隨美國、加拿大和荷蘭政府的步伐，定性中國在新疆的舉動是「種族滅絕」。議員們又表示正研究日本版的《全球馬格尼茨基法案》(Global Magnitsky Act)，以制裁世界各地涉侵犯人權的政府官員。

羅孜說不期望東京政府會指摘中國「種族滅族」，但希望日本會實施制裁。成為出頭鳥，羅孜為身在中國的家人親戚感到擔心，但他認為說出真相是值得的，「現在，這兒幾乎所有人都知道維吾爾人的遭遇」。

美國《紐約時報》

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