武漢肺炎疫情肆虐全球，北韓因而封鎖邊境，就連貨品都幾乎不能進口。俄羅斯大使館指，由於平壤的藥物、生活必需品出現短缺，大部份外國人已離去，包括外交人員。

俄使館在社交平台發帖文指，目前僅有九名大使和四名臨時代辦留守平壤，英國、委內瑞拉、巴西、德國、意大利、尼日利亞、巴基斯坦、波蘭、捷克、瑞典、瑞士及法國的大使館大閘已上鎖；選擇繼續工作的大使館，留守人員都減到最少。國際人道組織的外籍職員更已全部撤離。

俄方透露，在平壤已幾乎看不到外國人，剩下的不足290人。有38名外國人上月18日離開，並在中國丹東完成兩周隔離檢疫。俄使館指：「他們離開是可以理解的，因不是所有人都能忍受嚴格的防疫措施、藥物等必需品嚴重短缺，以及無法解決健康問題。」

使館落閘 坐手推車離開

俄羅斯駐北韓大使馬歇各拉（Alexander Matsegora）早在2月底表示，很難在平壤買到生活必需品，又指當地防疫措施嚴格，職員不能自由移動，自然不能到當地的俄羅斯商店購物。

北韓自去年2月起封關，中斷來往中國、俄羅斯的航空及鐵路。除了獲批的外交人員外，禁止所有外國人出入境。俄外交部曾指，八名外交人員及家屬需利用一輛鐵路手推車才能再轉車回國。

韓媒引述捷克駐平壤大使館職員早前指，當地必需品短缺的消息「完全屬實」。他表示，過去幾個月根本買不到白砂糖、食油、巧克力、零食、餅乾、牙膏等，更不用提奢侈品。他透露，北韓試圖生產這些進口貨的代替品，但質量非常差。

洗頭水炒至390元

他亦指，當地最大市場「統一市場」物價與去年冬季相比明顯上漲。一小瓶即溶咖啡售價達30美元（234港元）、洗頭水及沐浴露售價更高達50美元（390港元）、中國產的蘇格蘭威士忌則售10美元（78港元）。

韓媒報道指，北韓豬肉價格過去半年急增57%，由平均每公斤1.4萬北韓圜（120港元），增至2.2萬北韓圜（190港元）；對比2019年5月至去年10月，平均價格僅為1.3萬至1.5萬北韓圜（112至119港元）。面對豬肉價格急升，民眾想以鴨、雞等肉類代替，但受封關及禽流感影響，這些肉類供應亦短缺。

法新社/美聯社/南韓Daily NK