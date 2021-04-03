（北美通訊）安大略省將會有限度地再次封城。由周六午夜開始，實施至少四個星期的隔離措施。省長福特表示，第三波疫情來勢洶洶，特別是變種病毒迅速傳播，需要即時採取行動。不過，衞生專家和多個市政府都擔心，新措施不足以遏制新一波疫情。

將於周六午夜零時零一分生效的措施包括：

禁止室內聚會和活動；室外活動的人數最多5人，但如果參加者來自同一住址則不受此限。

超市、蔬果店、室內農貿市場和藥店可同時容納的顧客數量，不能超過店容納能力的50％，其他商店則為25％。

餐飲業只能提供外賣服務。

禁止按摩推拿等個人護理服務。

除極少數例子外，禁止使用室內和戶外的運動和健身設施。

關閉日間夏令營。

婚禮，葬禮和宗教活動的人數不得超過建築容納能力的15％，出席者之間需保持兩米社交距離。

福特表示，明白新限制會為很多省民帶來不便，但全省必須盡力防範有大量人感染導致醫院超出負荷。省內的疫苗接種量正穩步增加，福特再次呼籲合資格人士盡早接種，以抵抗病毒。有記者問為何朝令夕改，重開只短短幾個星期又再次封城。福特表示，是基於多種因素，例如地方政府施壓要求解封，以及疫苗供應量不平均等等。

雖然福特強調，安省受到變種病毒威脅是近期的事。但事實上，B117變種病毒在1月份已經在Roberta Place護理院中奪去70多條性命。

安省新民黨領袖霍華思（Andrea Horwath）指福特的防疫措施令人大開眼界；批評他當初不理專家警告變種病毒正爆炸性增長，而取消了公眾的健康保護措施。「這些事情根本不應發生，本來省民是毋須驚恐第三波疫情。」

多倫多市長莊德利（John Tory）認為省政府舉動是正確做法，但奧羅拉市市長馬卡斯（Tom Mrakas）就不賣賬，認為應全面封城，「為何零售店、商場、工廠和製造業都繼續運作？甚至可以約三個人打高爾夫。實際封了甚麼城？這根本不是封城，只是選擇性關閉一些與傳播病毒最不關連的商業活動。」

由153個深切治療部（ICU）醫生組成的小組，周四向政府發出公開信，敦促採取更嚴格的公共衞生措施。信中指出，近期新增患者都比較年輕，部份更是學齡兒童的父母，因此出現不少病例是整個家庭受感染，情況令人關注。「即使我們的ICU可以無限量收症，但容許變種病毒以幾何級數散播是不道德的做法。作為ICU醫生，我們是最後一道防線，喪鐘已經敲響，請細心聆聽。」

不過，新隔離措施將保持學校繼續開放。福特表示，保持全省學校開放是「重中之重」，並補充說，官員會「密切監察疫情發展」，會「毫不猶疑採取行動」。教育廳長萊切（Stephen Lecce）指衞生官員認為學校仍然安全。但部份疫情嚴重的地區的教育工會已呼籲，在復活動節長周末過後開始改為網上授課。

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