國際樂施會發源地英國樂施會（Oxfam GB）再爆性醜聞。該會剛為三年前海地醜聞「洗底」，政府資助獲解禁之際，又被揭其剛果民主共和國（DRC）多名主管性剝削女下屬、貪污和恐嚇欺凌舉報者，一眾告發者不滿英國樂施會得知此事六年仍未妥善處理，向傳媒披露指控。

英國《泰晤士報》昨報道，22名現任和前任僱員簽署一份10頁長電郵，在2月23日送交英國樂施會行政總裁斯里斯坎達拉賈（Danny Sriskandarajah），以及國際樂施會總幹事布徹（Gabriela Bucher），點名指控該會在DRC的11名幹事，多數位居管理層。

欺凌文化 濫權不受罰

英國樂施會1961年已在DRC展開工作，在當地現僱用273人，主要集中在弱勢群體食水和衞生項目，近10年亦多次就伊波拉病毒爆發施援。告發電郵指當地幹事在發出住宿、運輸和顧問合約，有嚴重貪污、用人唯親和欺詐問題，並有嚴重「欺凌文化，高級經理濫權卻不受罰」。

該電郵指DRC的女職員和女實習生都受到性騷擾，「外貌和衣着受到不恰當評論」，多名高級經理與下屬有性關係，其中一名經理更「吹噓自己有多位女朋友和嫖妓」。

聯署人又指樂施會的防剝削濫權機制遭架空，舉報者向機密渠道作出指控後，涉事經理表明他們取得舉報報告，並欺凌恐嚇舉報者，如開會時批評他們的工作、侮辱他們至落淚，甚至威脅他們和家人性命，包括威脅下毒。電郵指其中一名經理開會時稱，機制最大問題是「對樂施會男幹事的虛假指控」，又稱一些女職員的衣着給男士「錯誤印象」。

傳媒查問才將高層停職

電郵又指從2015年起，舉報者已多次向國家和地區經理、英國樂施會高層和內部監管隊伍作出詳細報告，「樂施會所有層次的職員，都公認DRC辦事處多年來有嚴重濫權和騷擾問題」，被指控者卻仍然在職，甚至有更大權力濫權，令「很多樂施會職員對樂施會承諾問責和聲言堅持的原則，失去信心」，要求將被指控經理即時停職。

《泰晤士報》指斯里斯坎達拉賈迅速回應這電郵，稱他感受到舉報者的痛楚，但要求聯署人不要公開事件。《泰晤士報》指英國樂施會在該報上周開始查詢後，才將其中兩名涉事高層停職，該報應英國樂施會指擔心證人和受害者安全的要求，不公開兩人身份。

英國樂施會發言人表示，該會去年11月已由外部機構徹查DRC的濫權、欺凌和不當性舉動等指控，將盡快完成調查，又強調該會深明對受害者的責任，包括讓他們安全地說出經歷。傳媒去年9月揭發「性愛換工作」醜聞，指包括英國樂施會在內多個援助機構的男幹事，在DRC爆伊波拉疫情時趁火打劫，向當地女性要求以上床換取工作機會，英國樂施會後委託Osaco國際顧問公司調查。

英國《泰晤士報》

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