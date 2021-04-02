美國周五宣佈將解除前總統特朗普向國際刑事法庭（International Criminal Court，ICC）任何參與調查美國涉嫌在阿富汗觸犯戰爭罪行人員的制裁，呼籲建立更合作關係。

國務卿布林肯說，美國仍然不同意國際刑事法庭在阿富汗和以色列的調查行動，但「事件透過ICC各方互動協商解決比實施制裁為佳」。

特朗普去年6月簽署行政命令，向國際刑事法庭任何參與調查美國涉嫌在阿富汗觸犯戰爭罪行人員，實施經濟及旅遊制裁，指「國際刑事法庭的行為侵犯美國公民人權，更侵犯我國主權」。華府高層官員曾指ICC的調查由誠信有可疑的組織推動，俄羅斯更可能鼓勵ICC指控美國人。

ICC法官去年3月授權正式調查阿富汗戰爭可能涉及的戰爭罪行，範圍首次包括當地美軍。前國務卿蓬佩奧曾斥ICC是「虛假司法機構、不負責任的政治機構」，指美國會以一切所需措施保障國民不受「這叛徒、所謂的法院」審判。

法新社／《蘋果》資料室

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