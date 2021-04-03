（北美通訊）中國在境內禁制Facebook，但自身卻是大用戶，經常利用Facebook向數以億計的海外華人宣傳政治觀點，有時為加強宣傳效果，更會大賣廣告。但在FACEBOOK內部，員工卻對北京所落的廣告和內容感到憂慮，因不少廣告都涉及宣傳新疆的「快樂穆斯林」。

《華爾街日報》引述消息人士報道，部份FACEBOOK員工在內部留言板和其他員工討論區中，都對公司是否正被利用作國家宣傳工具表達關注。部份員工強調，一些中國機構所落的廣告，都旨在宣傳新疆信奉回教的維吾爾族人生活如何得到改善。但歐美大部份國家都指中國正對維吾爾族人進行政治灌輸、大規模拘禁和強迫絕育等種族滅絕行為。

有員工在公司內部的穆斯林小組Muslim@中指出，美國政府已經定義北京在新疆的行為是種族滅絕，而Twitter亦採取行動封殺中國大使館有關新疆的不實貼文。「現在應輪到我們的平台，去為維吾爾族人種族滅絕，制止相關錯誤資訊。」該貼文加注了朱克伯格心腹，產品總監考克斯（Chris Cox），表明「懇求領導層回應」。考克斯回應感謝員工加注，並同意事情非常嚴重。他表示會和團隊跟進，再作回應。

消息人士指，FACEBOOK尚未決定是否回應員工的關注。其中一人指出，公司正觀察聯合國等國際組織如何回應新疆局勢發展。聯合國剛於周內呼籲，業務涉及新疆的公司都應展開「有意義的人權盡職審查」。

FACEBOOK發言人表示，公司只會要求廣告客戶在落廣告時遵守FACEBOOK的規定，而北京所落的新疆廣告並不違反公司的現行政策。公司亦正觀察新疆局勢的報道，以協助定出在這問題上的立場和盡職審查。

中國政府發言人未回應WSJ對FACEBOOK落新疆廣告的相關問題。北京過去多次否認在新疆有任何侵犯人權行為，並強調在當地的行動屬必要，旨在平息恐怖主義威脅。

FACEBOOK上星期公佈，有中國黑客試圖利用平台設立假賬戶，聯繫身處海外的維吾爾族人，取得他們信任後再透過發送偽造新聞網站連結等方法，入侵他們手機，進而監視他們。但FACEBOOK未有指控中國政府和這些攻擊有關。

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