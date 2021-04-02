緬甸民選政府被推翻兩個月，發動政變的軍方昨日收緊互聯網，試圖阻止群眾串連，但街頭示威未見平息，抗爭者呼籲手足改用無線電和電話聯絡。聯合國安理會再發聲明，「強烈譴責以暴力對付和平示威者，導致包括婦孺在內的數百平民死亡」。

華阻安理會「進一步行動」

緬甸電訊商Ooredoo承認接到當局指令，「要暫停所有無線寬頻數據（ＷiFi）服務」。雖然固網寬頻還未叫停，但網速急降，服務供應商Telenor的光纖寬頻速度已由之前逾100M降至昨日的40M以下。軍政府未有解釋斷網原因，外界相信是要阻止民間動員。

政變至今，緬甸軍警殺死逾540人，據報有多達44名兒童，高壓手段無法阻嚇示威者，反而激起更大的民憤。前晚，網上瘋傳一名示威者被士兵打至不省人事，然後在街上被俯卧拖行的片段；另一條片段顯示，數百人在黑夜燃點燭光，堆砌出「我們永不低頭」的字句。

面對軍方資訊封鎖，緬甸抗爭者變陣應對，示威領袖欽薩達（音譯）前晚在fb貼文，呼籲群眾帶鮮花到巴士站悼念被殺手足，他說：「我想在斷網前告訴大家，未來幾日，街頭抗爭會繼續，懇請各位踴躍參加游擊罷工，並再次留意無線電，也請大家以電話聯繫。」

安理會前日發表政變以來第三份聲明，雖然譴責緬甸出現殺害平民的暴力，但據報在常任理事國中國的堅持下，刪去了英國草案中有關「準備考慮進一步行動」的字眼。路透社