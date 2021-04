儘管美國政府積極鼓勵更多美國人接種新冠疫苗,但美聯社公共事務研究中心( The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)的最新民調卻指出,四分一美國人表明可能或一定不會接種疫苗。

不願接種疫苗的人主要擔心可能出現的副作用,他們大多是共和黨支持者,一般比較年輕,就算感染武肺,重病或死亡風險較低。

不過,相對疫苗接種計劃推行之初,願意接種疫苗的人,其實已有所上升。美聯社在1月進行的調查顯示,只有67%美國人願意接種或已接種至少一劑疫苗,目前的願意接種比率已增至75%。

美國疾病控制及預防中心(CDC)周五表示,已接種至少一劑疫苗的美國人人數,已衝破1億大關,佔美國人口30.7%,達到拜登政府的目標,其中近5800萬人已完成接種兩劑疫苗,佔人口17.5%。不過,根據美國約翰斯霍普金斯大學(JHU)的統計,美國過去兩周的7天平均確診宗數不跌反升,由3月中的54,696宗,增至本周四的65,684宗。至於死亡人數則減少,由3月中1,228人減至869人。

