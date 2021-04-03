俄羅斯邊境地區一幢兩層高的醫院周五起火，10名正在為一名男病人進行心臟手術的醫護未有離開，留守至手術完成，被讚揚為英雄。

事發於毗鄰中國的邊境地區布拉戈維申斯克，今次火災相信因醫院電力系統故障而起，醫院樓齡達115年。當時該10名醫護人員正為一名已接駁心肺機的男病人進行冠狀動脈旁路移植手術，即俗稱「搭橋」手術。當時手術已進行3小時，尚餘兩小時才完成，但火勢已蔓延至心臟科中心的屋頂，手術室亦已斷電，要靠後備電力繼續手術。

消防員灑水開風扇助醫生繼續手術

消防員向手術室灑水，並開動風扇吹走濃煙，讓醫護可繼續進行手術。醫護在病人可以移動後，隨即用擔架床把他抬走，經救護車送往另一醫院。消防員繼續滅火，病人目前情況穩定，而院內連同67名病人在內逾120人成功逃生。

心臟科主任菲拉托夫（Valentin Filatov）受訪時說：「當火災開始時，病人已躺在手術床上及正進行手術，不可能中止。我們沒有選擇，必須拯救他。我們已盡力了。」被問及有否手震時，他說：「沒有，靠的是勇氣和冷靜。你就是要繼續進行手術。該手術是最複雜的手術之一，當然，這是很可怕的，畢竟我們也是人。」

英國《泰晤士報》

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