（北美通訊）美國總統拜登兒子亨特（Hunter Biden）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，首次承認去年「電郵門」醜聞中的關鍵手提電腦，「當然」可能屬於他。完整訪問將於下周日和下周一播出。

亨特自傳《美好事物》（Beautiful Things）將於下周二出版，他接受CBS新聞節目《Sunday Morning》專訪宣傳新書，部份內容已於周五播出。訪問中，記者史密夫（Tracy Smith）追問亨特，2019年4月被放到特拉華州一間電腦維修店The Mac Shop的MacBook Pro手提電腦，是否屬於他，要求亨特回答「是或不是」（yes or no）。亨特回答，「我真的不知道答案是甚麼，這是我的誠實答案，我不知道。」

其後，史密夫換一個方法，問該手提電腦「是否可能」屬於他（could have belonged to him），亨特表示「當然」（Absolutely），「無疑地，可能我有一部手提電腦被偷走，亦可能被黑客入侵，亦可能有俄羅斯情報人員參與其中。」

去年10月，《紐約郵報》獨家報道一名神秘男子在2019年4月，帶三部手提電腦到The Mac Shop修理，包括一部有「Beau Biden Foundation」（編按：博爾拜登基金會，博爾為拜登已故長子）貼紙的MacBook Pro。

店舖負責人艾薩克（John Paul Mac Isaac）成功修復硬碟資料後，發現電腦資料敏感，神秘男子亦未有如期取回電腦，最終決定報警；艾薩克在聯邦調查局（FBI）取走電腦前，複製涉事硬碟資料，交給特朗普律師團隊，《紐約郵報》在大選前夕獨家爆料。

《紐約郵報》指，硬碟內有大量電郵和文件，內容包括亨特在2014年以父之名，就自己出任烏克蘭天然氣公司Burisma董事與公司談判薪酬，索取每月2.5萬元（美元，下同）酬金。拜登本人亦曾與Burisma高層會面，最終迫使烏克蘭政府撤換時任烏克蘭檢察總長索金（Viktor Shokin），停止有關Burisma貪污、洗黑錢和逃稅的調查。

報道指，硬碟內容亦顯示亨特與中國華信能源過從甚密，曾收受香港前高官何志平100萬元，與華信能源董事長葉簡明成立新公司等。拜登弟弟占士（James Biden）及其妻子莎拉（Sara Biden）亦參與其中，曾使用該公司戶口購物、買機票、入住酒店等。目前該公司已經解散。

除了政商醜聞，硬碟內還有很多亨特的私人生活點滴，包括近2.5萬張個人自拍照和淫穢照片，及一段12分鐘個人色情影片。

報道刊登後，美國主流自由派媒體一直冷處理，鮮有跟進報道，拜登父子亦沒有正面回應涉事電腦物主誰屬；社交媒體包括Facebook和Twitter更一度限制用戶轉載報道。最終，拜登於去年11月擊敗特朗普，當選美國總統。

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