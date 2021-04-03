英國牛津大學和劍橋大學明天舉行划艇比賽，但牛津大學女子划艇學會一名成員聲稱，被校內一名運動員強姦，指控校方沒有認真處理她的投訴，預料屆時現場會有示威。兩校的運動員作賽時，將繫上絲帶以示支持。

該名女學生去年在事發數日後去信校方，稱當晚與一群運動員外出後，她在該男子房間與對方發生性行為，至清晨約5時被該男子叫醒，要求再次進行性行為。她指：「我當時未睡醒，沒有口頭同意。但他繼續摸我，又要我反轉身就範。因為我酒醉，只處於半清醒狀態，我不相信我完全知道發生甚麼事或有能力反抗。我對他利用我這種酒醉的狀態，感到很困擾。」

涉事男生曾致函向受害人道歉

她亦曾向該男子的教練講述此事，對方其後寫信向她道歉，惟他強烈否認襲擊對方或參與任何非法行為。

該名女學生稱因為性罪行的檢控率極低，故沒有報警，但因此獲校方告知無法處理。不過大學守則列明，校方處理學生涉及性罪行指控，不在乎報警與否。女生又指校方和划艇學會沒有向她保證，不會與涉事男運動員再有碰面機會，處理手法使她的「傷痛延長，甚至比襲擊更惡劣」。校方代表回應稱指控無證據，正等待調查，已盡力協助該學生。

英國《每日電訊報》

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