埃及開羅周六舉行名為「法老黃金遊行」的搬遷行動，為古埃及22位法老遺體製成的木乃伊搬家，從展覽了數十年、位於市中心的埃及博物館（Egyptian Museum），遷移到相距5公里開羅南部的埃及國家文明博物館（National Museum of Egyptian Civilisation），預計不少民眾會上街一睹盛況。

今次搬遷將於當地時間晚上6時（香港時間周日凌晨零時）開始，轉移18位法老及4位女法老的木乃伊，譽為「法老黃金遊行」。22具木乃伊將按照其生前統治時期順序排列，安放在不同古埃及風格的車上，車程歷時大約40分鐘。為了防止運送途中破壞木乃伊，當局已重鋪隊伍將途經的道路，棺木也會存放在充滿氮氣的特殊箱子中，每輛車也裝上特殊避震。

22具木乃伊涵蓋公元前十六世紀至公元前十二世紀的法老，當中最著名首推拉美西斯二世（Ramesses II），他統治了古埃及67年，在位期間簽訂的埃及赫梯（Hittite）和約被視為人類史上首張和約，譽為古埃及最有權力、十八王朝女法老哈特謝普蘇特（Queen Hatshepsut）也在當中。

盼推動旅遊業復蘇

依賴旅遊業的埃及深受武漢肺炎疫情打擊，近期因應確診及死亡人數下降，當局取消了對露天聚會的限制，預計將有不少民眾上街參與這項盛事。當局還會在網上直播轉移的情況，讓海外遊客及古埃及歷史愛好者目睹遊行過程。

埃及國家文明博物館將於今個月全面開放，22具木乃伊會存放在新的展廳，據悉展廳經過精心設計，讓遊客有如置身在埃及著名景點帝王谷（Valley of the Kings）。當局期望未來能吸引遊客前往，振興當地旅遊業。

英國廣播公司/中央社

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