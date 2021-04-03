東京奧運聖火正於日本各地傳遞，下周二將會抵達愛知縣半田市，不過其中一段會經過按當地祭典傳統「只限男性」通行的乘船路線，引起廣大爭議。半田市政府在爭議下決定作出改動，打破傳統讓女性上船。

愛知縣執行委員會早前促請有關方面重新審視這項「女性禁令」，半田市政府與負責祭典的地方團體協調磋商，最終將聖火傳遞演繹為「活動」而非「祭典」，因而同意女性在傳聖火當天登船。愛知縣執行委員會指保護傳統文化很重要，然而不適合奧運，應修正為普羅大眾均能理解的方式。

半田市政府承接的這一段聖火傳遞路線，其中一部份是使用江戶時代「珍燈籠祭」已有的船隻來接載聖火跑手，亦會有約30名男性同船，重現每年4月中舉辦的祭典畫面。報道指當時半田市向當局申辦時，已指明船隻是不准女性上船，並獲得愛知縣執行委員會同意。

學者：有關方面未經深思熟慮

半田市政府負責人坦言，這傳統或許不符合奧運精神，但「祭典就是這麼一回事」。愛知縣執行委員會負責人則解釋，尊重半田市希望推廣當地文化魅力，並認為這與相撲等一樣是傳統活動，當時沒察覺到有問題。

研究「女性禁令」等議題的日本慶應大學名譽教授鈴木正崇指，祭典中使用的船隻視女性登船為禁忌，質疑為何要用這種船來傳遞聖火，「應將祭典和推廣活動分開」。熟悉運動與性別議題的日本中京大學教授來田享子指，決策時無人質疑，也未從性別角度來思考活動，反映已存在問題。

中央社

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