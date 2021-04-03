美國前總統特朗普日前接受電視台訪問，談及教育子女之道最緊要是給予足夠關注，亦要教導他們遠離酒精、毒品和香煙。這番言論被視為奚落拜登，因為這名現任美國總統的兒子亨特長期受酒精和可卡因成癮困擾，更因此被爆出不少醜聞。

「Women for Trump 2020」主席勞登（Gina Loudon）在電視節目中向特朗普提問，指身為5名子女的父親有甚麼要訣才能將子女養育成才。特朗普表示要給予大量關注，還指自己雖然很忙碌，但仍能做到這一點。

特朗普本身是個滴酒不沾的人，他的弟弟弗雷德（Fred Trump）在1981年因酒精中毒去世，因此指讓孩子遠離毒品、酒精和香煙這些誘惑同樣重要。他表示看過很多人吸毒和酗酒後變得瘋狂，多年來一直教育子女不要去接觸這些東西。

暗嘲亨特不良嗜好成癮

英國《每日郵報》形容，特朗普的言論有如正面抽擊拜登，因為他的次子亨特對酒精成癮，亦被揭發過吸食可卡因，特朗普在去年美國總統大選辯論期間亦曾借這話題攻擊拜登。

經歷了三段婚姻的特朗普共有5名子女，跟首任妻子伊凡娜（Ivana）有三名子女，分別是唐納德（Donald Trump Jr）、伊萬卡（Ivanka）和埃里克（Eric），跟第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）育有蒂芙尼（Tiffany），跟現任妻子梅拉妮亞則有一子巴倫（Barron）。

英國《每日郵報》

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