根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數近1.3億，全球死亡人數突破283萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,060萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.3萬。巴西確診人數超過1,291萬，死亡人數超過32.8萬。印度確診人數突破1,230萬，死亡人數突破16.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利等8國確診宗數均超越100萬大關。

荷蘭停打阿斯利康疫苗

由於再發生接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓的病例，荷蘭周五暫停為60歲以下人士接種該隻疫苗。荷蘭近日先後出現5宗25至65歲女性接種阿斯利康後出現血栓個案，其中1人死亡。衞生大臣德揚（Hugo de Jonge）說，為謹慎計，必須暫停使用阿斯利康疫苗，直至本月7日，等待歐洲藥品管理局（EMA）的最新建議。

強生疫苗進行青少年測試

美國強生藥廠(Johnson & Johnson)周五宣佈將測試其疫苗在青少年身上的安全和有效性。強生單劑疫苗的成人測試已獲通過，公司說，他們將首先為一少群16-17歲青少年進行疫苗測試，在檢討初步數據後，測試會擴大至較大批12歲以上的青少年。強生疫苗目前已在美國使用，歐盟亦在3月11日批准緊急使用授權。

加州新增確診急跌 放寬室內活動限制

美國加州的新增確診跌至近歷來新低，州政府決定由4月15日起，容許舉行室內音樂會、舞台表演和其他室內私人聚會。出席這些活動的人，必須事先進行檢測或出示完成接種疫苗的證明。加州有人口近4000萬，目前有近690萬人已完成接種疫苗，全州共使用了近1900萬劑疫苗。不過，目前只有50歲或以上人士獲優先接種，16歲以上成年人要到4月15日才可接種。

路透社/美聯社/法新社

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