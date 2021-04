(北美通訊)社交媒體Twitter流傳一張照片,顯示德州一間公立學校制定的6年級測驗題目指,中國部份地方有人吃貓狗、體罰兒童是常態,被指種族歧視。事後校方證實,三名教師在制定測驗卷時,對亞裔學生使用不恰當語言,已被停職留薪,等候調查完結。

揭發事件的美國大學生Joy Lim,疫情下與12歲、就讀德州公立學校6年級的的妹妹,留在家中遙距學習。上月,她的妹妹參加網上測驗,Joy無意間發現,測驗其中一條問題對中國人帶有偏見,把試卷上傳Twitter,引起廣泛討論。

照片顯示,試卷第三條問題問道 :「以下哪一項是中國常態(norms)?」 答案有三個選擇,分別是「在餐廳打嗝會被割掉嘴唇」、「在中國部份地方,假如小朋友偷糖果,會被打藤50下」,以及「在中國部份地方,有人吃貓狗」(in parts of China to eat cats and dogs)。

最初,網民質疑圖片是否屬實,但其後Joy妹妹所屬校區Carrollton-Farmers Branch ISD回應表示,當局發現有三名教師在制定試卷時,對亞裔學生使用不恰當語言,用字有貶義,對他人造成傷害。目前三人已被停職留薪,等候完成調查。

校區強調,絕不會容忍不尊重美籍亞裔人士或其他族群的言論或行動,會繼續服務不同族裔、背景和信仰的學生。當局已為教職員提供多元培訓,建立更包容、彼此更尊重的教學環境。

德州教育局局長艾利斯(Keven Ellis)回應表示,德州公立學校系統絕不容許同類事件發生,會就事件作出跟進,再決定採取甚麼行動。

Joy接受訪問表示,對事件感到震驚,認為事件反映美國學生由中學開始,已被教育對中國、美籍亞裔人士及其他與自己外表不同的人,持不同想法,「我想大家都有責任,在看到錯誤發生時發聲。」

美籍韓裔聯盟達拉斯-沃思堡分部(Dallas-Fort Worth chapter of the Korean American Coalition)副主席John Jun表示,關注為何有學校管理層容許試卷使用這些字眼,「當你由中學起灌輸這些思想給學生,只會製造分歧,而不是包容。」

