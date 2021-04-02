（北美通訊）社交媒體Twitter流傳一張照片，顯示德州一間公立學校制定的6年級測驗題目指，中國部份地方有人吃貓狗、體罰兒童是常態，被指種族歧視。事後校方證實，三名教師在制定測驗卷時，對亞裔學生使用不恰當語言，已被停職留薪，等候調查完結。

揭發事件的美國大學生Joy Lim，疫情下與12歲、就讀德州公立學校6年級的的妹妹，留在家中遙距學習。上月，她的妹妹參加網上測驗，Joy無意間發現，測驗其中一條問題對中國人帶有偏見，把試卷上傳Twitter，引起廣泛討論。

照片顯示，試卷第三條問題問道 ：「以下哪一項是中國常態（norms）？」 答案有三個選擇，分別是「在餐廳打嗝會被割掉嘴唇」、「在中國部份地方，假如小朋友偷糖果，會被打藤50下」，以及「在中國部份地方，有人吃貓狗」（in parts of China to eat cats and dogs）。

最初，網民質疑圖片是否屬實，但其後Joy妹妹所屬校區Carrollton-Farmers Branch ISD回應表示，當局發現有三名教師在制定試卷時，對亞裔學生使用不恰當語言，用字有貶義，對他人造成傷害。目前三人已被停職留薪，等候完成調查。

校區強調，絕不會容忍不尊重美籍亞裔人士或其他族群的言論或行動，會繼續服務不同族裔、背景和信仰的學生。當局已為教職員提供多元培訓，建立更包容、彼此更尊重的教學環境。

德州教育局局長艾利斯（Keven Ellis）回應表示，德州公立學校系統絕不容許同類事件發生，會就事件作出跟進，再決定採取甚麼行動。

Joy接受訪問表示，對事件感到震驚，認為事件反映美國學生由中學開始，已被教育對中國、美籍亞裔人士及其他與自己外表不同的人，持不同想法，「我想大家都有責任，在看到錯誤發生時發聲。」

美籍韓裔聯盟達拉斯-沃思堡分部（Dallas-Fort Worth chapter of the Korean American Coalition）副主席John Jun表示，關注為何有學校管理層容許試卷使用這些字眼，「當你由中學起灌輸這些思想給學生，只會製造分歧，而不是包容。」

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