英國已為國民接種超過1,800萬劑牛津大學與阿斯利康藥廠(Oxford/AstraZeneca)研發的武漢肺炎疫苗，當中收到30宗罕見血栓報告、至少7人死亡。當局正調查這些個案與疫苗的關係，有專家認為有問題個案仍屬少數，接種疫苗的好處遠大於風險。

根據藥品和保健產品監管局（MHRA）的最新數字，截至上月24日接種阿斯利康疫苗人士中，發生22宗腦內血栓，稱為「腦靜脈竇血栓形成」（CVST），伴隨出現血小板數量低；另外8宗則涉及其他部位血栓。當局亦錄得兩宗有關接種輝瑞藥廠疫苗後出現CVST的個案，但未有出現血小板數量低情況。

荷：為謹慎起見暫停接種阿斯利康

而荷蘭衞生部表示，近日接獲5宗接種阿斯利康疫苗後血栓合併血小板數量低的個案，其中一名60歲女子死亡。5人分別是25歲至65歲的女性，3人有肺栓塞、1人身亡，1人腦出血，全都是接種後7到10天出現問題。當局決定暫停為60歲以下人士接種阿斯利康，約1萬人原定的預約注射要取消。

荷衞生大臣德揚（Hugo de Jonge）稱此舉並不意味質疑阿斯利康疫苗的安全性，「但我們必須小心謹慎，現在暫停是明智的」，將等待歐洲藥品管理局（EMA）的最新建議。

英及歐監管當局指未有證據顯示血栓與疫苗有關

注射阿斯利康疫苗會否引起血栓的問題持續受到關注，不過MHRA和EMA早前都曾表示，目前未有證據顯示血栓與疫苗有關，而疫苗的好處遠大於風險。不過歐洲藥品管理局指仍在調查這些血栓案件，也會把這些情況列入疫苗資訊中提醒接種者。

EMA正調查14宗不正常血栓死亡個案，不過並非全部與CVST有關。雖然部份國家已恢復接種阿斯利康，但仍有國家有疑慮。加拿大暫停為55歲以下人士接種阿斯利康，德國亦暫停為60歲以下人士接種。德國為國民接種270萬劑阿斯利康疫苗後發現31宗CVST，當中9人死亡。目前大部份血栓個案都發生在65歲以下的女性身上，專家仍未知道原因。

英國血液學學會(British Society for Haematology)引述專家小組的指引指出，受血栓影響的患者發生在不同年齡、男女均有，血栓和低血小板的症狀，似乎與接受了血液稀釋劑肝素治療的患者偶爾出現的症狀類似。MHRA行政總裁雷恩醫生(June Raine)表示會繼續仔細調查，「公眾獲邀(接種疫苗)時應繼續接種」。

東安格利亞大學(University of East Anglia)醫學教授亨特(Paul Hunter)亦認為，新數字雖然令人關注，但不接種疫苗的死亡風險仍遠高於接種者，「(死亡個案)不會令我拒絕接種第二劑疫苗」。

英國《衞報》/中央社/新華社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !