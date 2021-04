(北美通訊)美國克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)政府學教授裴敏欣(Minxin Pei),以《香港精英應該思考退路》(Hong Kong’s elites should think about an exit strategy)為題,在日經英文新聞網站撰寫評論文章。他指,中共連阿里巴巴創辦人馬雲都不相信,更何況是香港的建制派及商界領袖;他認為,香港精英未來逐漸被北京邊緣化是必然的事實。

文章指,中國去年訂立「港版國安法」後,今年拘捕47名曾參與立法會民主派初選人士,又修改《基本法》附件,收緊香港選舉,令泛民主派幾乎不可能再參選,「表面上看,香港商界大亨及政府高層等忠實支持者,可能對中國打壓民主運動感到高興,以為香港回復穩定,有助保持其國際商業樞紐地位;香港領袖亦可以在北京沒有緊盯(breathing down their neck)下繼續管治。」

但裴敏欣指,上述香港建制派政客和商界精英要三思,「假如他們相信中國統治者會容許事情回到過去,他們最終不單會發現自己的想法有錯,更會發現自己逐漸被北京邊緣化。」他指出,北京去年訂立「港版國安法」時,已沒有徵詢港府最高層意見;而修改香港選舉法的過程,更把整個香港建制派排諸門外,「與其徵詢香港精英的意見,中國絕大部份依賴自己的高級官員來草擬修例。」

裴敏欣相信,北京冷落香港建制派和商界的情況將陸續有來。他預計,北京將於未來數年完成多個重要事項,包括修改香港高官任命準則、在學校和政府部門灌輸愛國主義、加強警隊執法、引入監控,以及把香港經濟融入珠江三角洲。

執行上述任務時,裴敏欣相信北京難免會侵犯到香港精英的利益,例如干預香港高官任命時,特首相關權力將會被收回;為香港引入監控不單侵犯一般市民自由,香港精英階層亦會成為被監控目標,「中共其實更擔心香港精英會製造麻煩」。

文章指出,香港商界大亨可能以為香港經濟融入中國是新機會,自己在中國的人脈可大派用場,但最終「只會吃驚事實並非如此」。裴敏欣強調,北京不是要香港富豪更加富有,而是要香港更依賴中國,過程中會犧牲香港商界,優待中國企業特別是國企。

裴敏欣表示,中共不會相信自己體制以外的人,包括中國最成功民營企業家馬雲,「馬雲可能是黨員,但他是在黨的控制外,成為明星。如果馬雲都不獲得共產黨信任,讓他經營自己生意,那麼我便很難相信,共產黨會相信香港的精英。」他指,香港支持北京的精英可能會覺得困惑、沮喪,但「他們都是咎由自取」。

裴敏欣在文章最後表示,未來數年,香港精英要作痛苦決定,「假如他們不想接受自己被邊緣化,不安感持續增加,他們是時候要制定『Plan B』。那些仍未確定的人,可以聽聽他們的前輩說說共產黨1949年解放上海的故事。」

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !