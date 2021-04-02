蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

美學者促香港精英思考退路：中共連馬雲都不信 何況你們？

1小時前
美國克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政府學教授裴敏欣（Minxin Pei）。
(cmc.edu)

（北美通訊）美國克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政府學教授裴敏欣（Minxin Pei），以《香港精英應該思考退路》（Hong Kong’s elites should think about an exit strategy）為題，在日經英文新聞網站撰寫評論文章。他指，中共連阿里巴巴創辦人馬雲都不相信，更何況是香港的建制派及商界領袖；他認為，香港精英未來逐漸被北京邊緣化是必然的事實。

文章指，中國去年訂立「港版國安法」後，今年拘捕47名曾參與立法會民主派初選人士，又修改《基本法》附件，收緊香港選舉，令泛民主派幾乎不可能再參選，「表面上看，香港商界大亨及政府高層等忠實支持者，可能對中國打壓民主運動感到高興，以為香港回復穩定，有助保持其國際商業樞紐地位；香港領袖亦可以在北京沒有緊盯（breathing down their neck）下繼續管治。」

但裴敏欣指，上述香港建制派政客和商界精英要三思，「假如他們相信中國統治者會容許事情回到過去，他們最終不單會發現自己的想法有錯，更會發現自己逐漸被北京邊緣化。」他指出，北京去年訂立「港版國安法」時，已沒有徵詢港府最高層意見；而修改香港選舉法的過程，更把整個香港建制派排諸門外，「與其徵詢香港精英的意見，中國絕大部份依賴自己的高級官員來草擬修例。」

裴敏欣相信，北京冷落香港建制派和商界的情況將陸續有來。他預計，北京將於未來數年完成多個重要事項，包括修改香港高官任命準則、在學校和政府部門灌輸愛國主義、加強警隊執法、引入監控，以及把香港經濟融入珠江三角洲。

執行上述任務時，裴敏欣相信北京難免會侵犯到香港精英的利益，例如干預香港高官任命時，特首相關權力將會被收回；為香港引入監控不單侵犯一般市民自由，香港精英階層亦會成為被監控目標，「中共其實更擔心香港精英會製造麻煩」。

文章指出，香港商界大亨可能以為香港經濟融入中國是新機會，自己在中國的人脈可大派用場，但最終「只會吃驚事實並非如此」。裴敏欣強調，北京不是要香港富豪更加富有，而是要香港更依賴中國，過程中會犧牲香港商界，優待中國企業特別是國企。

裴敏欣表示，中共不會相信自己體制以外的人，包括中國最成功民營企業家馬雲，「馬雲可能是黨員，但他是在黨的控制外，成為明星。如果馬雲都不獲得共產黨信任，讓他經營自己生意，那麼我便很難相信，共產黨會相信香港的精英。」他指，香港支持北京的精英可能會覺得困惑、沮喪，但「他們都是咎由自取」。

裴敏欣在文章最後表示，未來數年，香港精英要作痛苦決定，「假如他們不想接受自己被邊緣化，不安感持續增加，他們是時候要制定『Plan B』。那些仍未確定的人，可以聽聽他們的前輩說說共產黨1949年解放上海的故事。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !

裴敏欣日經新聞中共馬雲邊緣化
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner