（北美通訊）美國克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政府學教授裴敏欣（Minxin Pei），以《香港精英應該思考退路》（Hong Kong’s elites should think about an exit strategy）為題，在日經英文新聞網站撰寫評論文章。他指，中共連阿里巴巴創辦人馬雲都不相信，更何況是香港的建制派及商界領袖；他認為，香港精英未來逐漸被北京邊緣化是必然的事實。

文章指，中國去年訂立「港版國安法」後，今年拘捕47名曾參與立法會民主派初選人士，又修改《基本法》附件，收緊香港選舉，令泛民主派幾乎不可能再參選，「表面上看，香港商界大亨及政府高層等忠實支持者，可能對中國打壓民主運動感到高興，以為香港回復穩定，有助保持其國際商業樞紐地位；香港領袖亦可以在北京沒有緊盯（breathing down their neck）下繼續管治。」

但裴敏欣指，上述香港建制派政客和商界精英要三思，「假如他們相信中國統治者會容許事情回到過去，他們最終不單會發現自己的想法有錯，更會發現自己逐漸被北京邊緣化。」他指出，北京去年訂立「港版國安法」時，已沒有徵詢港府最高層意見；而修改香港選舉法的過程，更把整個香港建制派排諸門外，「與其徵詢香港精英的意見，中國絕大部份依賴自己的高級官員來草擬修例。」

裴敏欣相信，北京冷落香港建制派和商界的情況將陸續有來。他預計，北京將於未來數年完成多個重要事項，包括修改香港高官任命準則、在學校和政府部門灌輸愛國主義、加強警隊執法、引入監控，以及把香港經濟融入珠江三角洲。

執行上述任務時，裴敏欣相信北京難免會侵犯到香港精英的利益，例如干預香港高官任命時，特首相關權力將會被收回；為香港引入監控不單侵犯一般市民自由，香港精英階層亦會成為被監控目標，「中共其實更擔心香港精英會製造麻煩」。

文章指出，香港商界大亨可能以為香港經濟融入中國是新機會，自己在中國的人脈可大派用場，但最終「只會吃驚事實並非如此」。裴敏欣強調，北京不是要香港富豪更加富有，而是要香港更依賴中國，過程中會犧牲香港商界，優待中國企業特別是國企。

裴敏欣表示，中共不會相信自己體制以外的人，包括中國最成功民營企業家馬雲，「馬雲可能是黨員，但他是在黨的控制外，成為明星。如果馬雲都不獲得共產黨信任，讓他經營自己生意，那麼我便很難相信，共產黨會相信香港的精英。」他指，香港支持北京的精英可能會覺得困惑、沮喪，但「他們都是咎由自取」。

裴敏欣在文章最後表示，未來數年，香港精英要作痛苦決定，「假如他們不想接受自己被邊緣化，不安感持續增加，他們是時候要制定『Plan B』。那些仍未確定的人，可以聽聽他們的前輩說說共產黨1949年解放上海的故事。」

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