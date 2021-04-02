伊朗核協議六個締約國代表昨日舉行視像會議，準備好歡迎三年前退出的美國重新加入協議。與會者形容會談「坦誠」、「朝正確方向」，各方同意後日再談，希望最遲６月可達成協議。

美伊不會直接接觸

會議由歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）和對外事務部政治事務副秘書長莫拉（Enrique Mora）主持。會後聲明指，中國、法國、德國、俄羅斯、英國和伊朗的代表在會上「重申保留核協議的承諾，並討論多個模式如何確保各締約方完全和有效地執行協議」。各方同意後日在奧地利維也納進一步會談，「好能清晰地列明撤銷的制裁及伊朗應盡義務」。

一名歐盟高級官員說，歐盟在維也納會分別加強跟協議國和美國的接觸，但伊朗和美國不會直接接觸。俄羅斯指，會談看來「朝正確方向，但前面的路不易走，需要各方更用力」。

美國前總統特朗普在任時曾多次批評伊朗核協議不合理和錯誤，2018年更單方面宣佈退出和制裁伊朗，後來伊朗也放棄遵從協議內容，加速提煉可用於生產核武的濃縮鈾，造成目前的緊張局勢，惹來盟友不滿。拜登去年競選時就表明上任後會積極爭取重返協議，但伊朗一直拒絕派員直接與美方官員對話，令雙方難有渠道緩解分歧。

對於歐盟與其他締約國願意擔當中間人，美國國務院發言人普賴斯表示歡迎這正面的舉動，重申美國已準備好再遵守協議內容，正尋求最好的方法達成這目標，如透過歐洲的盟友進行間接對話。伊朗副外長阿拉克奇表示，其實美國要重返協議，各方毋須任何會談，只要美國撤銷對伊朗的制裁便可。伊朗亦表示反對以間接方式跟美談判。

法新社/路透社/美聯社