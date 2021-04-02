美國疾病控制及預防中心（CDC）周五發出最新指引，指已完成接種疫苗的人若繼續採取如戴口罩和保持社交距離等預防措施，可恢復到各地旅遊。但CDC總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）強調，由於美國國內確診數字仍高，中心並不建議國民旅遊。

根據CDC的指引，已完成接種疫苗的人若在美國國內旅遊，旅程後毋須隔離或接受武漢肺炎檢測，但若出國旅遊，登機回國前必須有陰性檢測證明，返美後要再接受檢測，並根據地方當局規定接受隔離。

CDC之前指縱使完成接種疫苗，仍不應進行非必要旅行。內布拉斯加州大學公共衞生學院院長阿里汗(Ali Khan)說，每天都有新數據，因此CDC根據最新數據改變指引。他說，新指引加強顯示疫苗的安全和有效性，可鼓勵人們接種。

根據CDC，美國目前有近1億人接種至少一劑疫苗，佔人口約30%。CDC建議沒有接種疫苗的人避免不必要旅行。

路透社/法新社/美聯社

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