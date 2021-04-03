美國首都華盛頓有汽車衝擊國會山莊路障，並撞斃警員埃文斯（William “Billy” Evans），肇事司機格連（Noah Green）下車後被擊斃。格連據報近來失業，並懷疑誤信了另類宗教，以為自己遭美國政府「思想控制」，未知是否因而發動襲擊。

美國有線新聞網絡（CNN）綜合網上資料和執法人員消息指，今年25歲的格連生於西維珍尼亞州，前年畢業於維珍尼亞州克里斯托弗紐波特大學（Christopher Newport University）金融系，數周前失業，且據報受病魔纏身，以為聯邦政府把他視為目標作「思想控制」。

疑犯社交網發文指華府是黑人頭號敵人

行兇前不足兩小時，格連在社交網站Instagram貼出多段限時動態，寫上「美國政府是黑人頭號敵人」的字句，又連結到美國黑人伊斯蘭教組織「伊斯蘭國度」（Nation of Islam）的87歲領袖法拉漢（Louis Farrakhan）演說片段。

格連上周在網上形容法拉漢是「耶穌、救世主」，宣稱自己過去數年受了中情局（CIA）、聯邦調查局（FBI）和美國政府施予的可怕苦難，包括思想控制、食物落毒、襲擊等，正是法拉漢救了他，因此把對方視為靈性上的父親。

警方事前未有注意格連動向

警方事前並未注意到格連，而格連的社交網賬戶在襲擊已被取消。

CNN事後嘗試聯絡「伊斯蘭國度」或法拉漢，均未能成功。「伊斯蘭國度」1930年在底特律成立，宗教學者認為該組織跟主流伊斯蘭教不同，屬於新宗教運動和UFO（不明飛行物體）宗教，也被指有反白人和反猶太人傾向，同時主張黑人優越主義。

殉職警服務18年

至於殉職警員埃文斯，2003年3月加入國會警隊服務，至今已18年。總統拜登和第一夫人迅速下令白宮下半旗為埃文斯致哀，又向埃文斯家屬表達哀悼。

美國有線新聞網絡／英國《每日郵報》

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