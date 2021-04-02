美國首都華盛頓國會山莊外，發生汽車衝路障撞傷警員事件，兩名警員被撞倒，其中一名警員傷重死亡，司機撞人後下車時疑揮舞利刀遭擊斃。警方事後封鎖國會山莊一帶，但表示事件顯然並非恐怖襲擊，警方會繼續調查。事發時，總統拜登不在白宮，白宮發言人普薩基表示不清楚國會山莊情況。

警方說，在周五下午約1時，疑犯駕車衝向距國會山莊參議院大樓入口約91米的路障，兩名警員被撞倒。警方一名高層表示，疑犯撞傷警員後，揮舞利刀下車，其他警員開槍把他制服，他送院後傷重死亡。國會山莊警方表示，其中一名被撞傷警員亦傷重不治。

美國國會目前休會，事發後，警方封鎖國會山莊，職員不可出入，而通往國會的道路均封閉。在事發前不久，總統拜登剛離開簪宮前往大衛營，隨行的國安人員已向他匯報事件。

在約3個月前，當國會準備表決確認拜登當選總統時，一群暴徒衝入國會引發衝突，造成5人死亡。當局之後在國會周圍架設圍欄，限制車輛駛入最接近國會的道路，但這些緊急措施近日開始解除。

法新社/路透社/美聯社/美國《紐約每日新聞》

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