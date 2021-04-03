（北美通訊）美國前總統特朗普1月份臨離開白宮前，宣佈制裁「幫助委內瑞拉石油業務逃避美國制裁的網絡」，當中包括意大利維羅納（Verona）一間餐飲公司。與委內瑞拉沒有聯繫的東主發現銀行賬戶被凍結，才知道被列入美國財政部制裁黑名單，「我還以為是開玩笑，但日期明明是2月1日，不是4月1日（愚人節）」。

無辜被制裁的是Dolce Gusto薄餅店東主巴佐尼（Alessandro Bazzoni）和他使用同一地址登記的餐飲公司。他接受意大利報章《晚郵報》（Corriere della Sera）訪問時表示，相信錯誤出於一個和他同名同姓的意大利公民，涉及推動委內瑞拉國營石油公司PDVSA出售石油，而美國財政部認錯人。

但此巴佐尼非彼巴佐尼，協助賣石油可能會致富，但賣薄餅的巴佐尼在疫情下只能艱苦經營，再加上銀行戶口被凍結的無妄之災，令他百上加斤。他向美國政府上訴，最終事情在兩個月後獲得解決。他的公司於周三從黑名單中刪除。他表示感謝拜登政府的幫忙，「他們沒有道歉，但這不是問題，最重要是從黑名單上刪走我的名字。」

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