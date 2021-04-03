緬甸軍方發動政變後，引發與邊境少數民族武裝分子的衝突，軍方周四展開為期一個月的停火，豈料翌日即出爾反爾，空襲東南部的克倫邦（Karen State）。全國多地有軍警和平民衝突，有村民攜帶自製武器如氣槍等對抗。

自2月初軍方推翻民選政府後，緬甸各地少數民族武裝分子頻頻跟軍方起衝突，軍方早前決定在4月1日執行停火承諾一個月。不過軍方卻於周五對克倫邦發動空襲，據悉還部署了地面部隊，克倫邦的武裝分子亦有還擊。

村民自製武器抗爭

位於緬甸北部的實皆省（Sagaing Region）亦有軍民衝突。緬媒The Irrawaddy報道，軍方周五凌晨4時左右向因馬賓（Yinmabin）一條村落發動突襲，村民立即自發組織防衞行動對抗近百名軍人。居民稱由於村內一些居民及和尚領導當地示威活動，引來軍方襲擊。

直至早上軍方再增派100名軍人，附近多條村落的居民亦有數百人到場增援，這些村民使用自製可發射玻璃或鋼珠的氣槍，對抗使用實彈的軍人。居民指軍方面對村民頑強抵抗，於下午退回森林內。同樣位於實皆省的吉靈（Kale）更有村民使用自製武器主動突襲緬甸軍隊。

周三起一連兩日的衝突已導致5名村民被殺，軍方鎮壓當地示威活動時亦有11名示威者被殺。有組織當地反軍方示威的人士坦言：「我們沒有適當的武器，即使如此，我們仍想抵抗軍政府。」

反軍政府警員手榴彈襲軍人

緬媒Myanmar Now指，實皆省德穆（Tamu）一名叫唐厚金（Thang Hou Gin）的25歲警員，2月決定加入公民抗命運動，周四聯同村民襲擊一個警方哨站，期間使用了三枚手榴彈，導致6名警員死亡，當中包括施襲的唐厚金，據消息人士指他當場被槍殺。

報道指唐厚金是來自靠近印度邊境的庫奇族（Kuki），遺體已被取回。一直有傳言指庫奇族一些種族主義者有支持德穆的反軍方示威，因此有軍人進駐當地警察哨站。3月初曾有30多名緬甸警察拒絕向平民開火後逃往印度。

根據緬甸政治犯援助協會（AAPP）的數據，截至周四平民在軍方政變後的喪生人數已增至543人。

日本放送協會/緬甸The Irrawaddy網站/Myanmar Now網站

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