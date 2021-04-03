美國空軍去年9月與加州初創公司簽約研發超音速客機，其中一家參與的公司「Exosonic」率先公佈飛機內籠設計，可見相當舒適豪華，公司透露客機將來可能成為副總統專機「超音速空軍二號」。

「Exosonic」憑著低音爆的1.8馬赫雙引擎噴射機設計概念，成功贏得空軍垂青，獲得「總統及行政要員空運專署」（Presidential and Executive Airlift Directorate）合約。在當時提出的商務機設計概念中，飛機可容納70位乘客，最大航程9260公里。

而今次披露的最新內籠設計，正是由上述載客70人的商務機款發展出來，容納人數會降至31人，但內籠會採用豪華的商務客機設計，用上皮革、橡木和石英等物料，設有私人的工作和休息室。

總統專機有設計要求 空軍二號或先用超音速客機

超音速客機估計可以在2030年至2040年間投入服務。當初有傳新研發的超音速客機可能在日後成為總統專機「空軍一號」，但其實「空軍一號」有特殊設計要求，故此可能會先以副總統專機「空軍二號」的姿態面世。

「Exosonic」首席飛機內部設計師查漢（Stephanie Chahan）談及超音速客機的內部佈局，包括可容納3人的會客室，提供加密連線的視像會議，可在此工作、上網，或是向記者作出公佈。查漢表示︰「無論是接載副總統或總統夫人，或者總統……我們保留有很多彈性。」

機艙還有可容納8人的房間，當中有可躺平的座位和可調較高度的桌子，讓高級人員工作和休息；主機艙設有20個商務座位，廚房和洗手間各兩個。因未來乘客未必如使用傳統客機的座位後方小螢幕，所以新機款的設計上，座位之間會預留充足空間放個人電子產品。

在使用降低音爆的技術後，超音速客機能夠以接近2倍音速飛行，而不會對途經地方的居民帶來噪音滋擾。

除了「Exosonic」以外，美國當局亦與另一初創「Hermeus」簽約。「Hermeus」去年2月成功測試超音速引擎原型，速度可達5馬赫，從紐約到倫敦只需90分，但飛機僅能容納20個座位。

美國有線新聞網絡

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