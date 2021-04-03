（北美通訊）加州的武漢肺炎檢測呈陽性的比率跌至紀錄低位，可望於4月15日恢復舉辦室內音樂會、戲劇表演和其他私人聚會。但仍需要遵守所處縣分的分級規定的相關人數限制，出席人士可能需要預先接受檢測或出示已完成疫苗接種的證明，並需戴口罩和保持社交距離。

加州公共衞生部（CDPH）周五公佈，由於疫苗接種和控制疫情方面取得良好進展，加州將會放寬限聚措施，新修訂的《更安全的經濟藍圖》（Blueprint for a Safer Economy）將於4月15日起生效。

加州的限聚措施，根據各地的疫情嚴重程度，區分為紫、紅、橙和黃色四級。紫色為最嚴謹級別。修訂後，紫色級別仍然完全禁止室內音樂會和戲劇表演。紅色級別則容許舉辦室內娛樂活動，但場地容納能力高於1,500人的，入場人數不能多於20%；1,500人以下的場地更只限10%。橙和黃色級別就進一步放寬入場人數限制。

私人聚會方面，包括招待會或會議：紫色級別僅限於室外舉行，而且出席人數不能多於25人。紅色級別容許聚會於室內進行，但人數限制於50人以下。不過，若出席的所有客人都通過檢測，或能夠出示已完成疫苗接種的證明，則人數可以放寬至200人。

加州衞生與公共服務部長加利（Mark Ghaly）表示，透過遵守公共衞生指引，如戴口罩和在合適情況下接種疫苗，就可以進一步減低疫情擴散風險，也可以繼續恢復其他商業活動。

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